Star Wars: Ein spontaner Geistesblitz hat in Andor einen Schauspieler zum »verfluchten Genie« gemacht

Wenn Schauspieler improvisieren, dann entstehen oftmals die legendärsten Szenen einer Serie oder eines Films. So zum Beispiel, wenn Han Solo (Harrison Ford) in Das Imperium schlägt zurück auf ein »Ich liebe dich« von Leia (Carrie Fisher) mit einem schlichten »Ich weiß« antwortet.

Ben Mendelsohn hat als Orson Krennic in Andor: Staffel 2 wohl jetzt für einen dieser Momente gesorgt und Fans zeigen sich (erneut) von seinem schauspielerischen Talent begeistert.

Ein einziger Finger macht den Moment perfekt

Achtung! Es folgen Spoiler zum Serienfinale von Andor.

Von welcher Szene sprechen wir? In den finalen drei Episoden von Andor konfrontiert Orson Krennic (Ben Mendelsohn) Dedra Meero (Denise Gough) mit ihrer nicht genehmigten Suche nach dem Rebellen »Axis« (bei dem es sich natürlich um Luthen Rael handelt, gespielt von Stellan Skarsgård).

So nutzte sie ihre Position als Leutnantin im imperialen Sicherheitsbüro aus, um sich allerlei Unterlagen zu besorgen, die ihr Hinweise liefern könnten. Der ISB-Direktor kommt jedoch dahinter und macht ihr - gelinde gesagt - »die Hölle heiß«.

Dabei drückt ihr Krennic im Verlauf des Gesprächs seinen Zeigefinger auf den Kopf. Man merkt Dedra dabei an, wie unangenehm und angsteinflößend diese schlichte Geste ist. Denn sie zuckt deutlich zusammen.

Und jetzt kommt’s: Das war eigentlich gar nicht geplant und Mendelsohn hat schlichtweg improvisiert! In einem Interview mit Backstory Magazine bestätigt einer der Autoren, Tom Bissell (Salt and Fire, The Disaster Artist), dass die Szene so nicht im Skript stand (im Video ab Minute 44:44).

Seine Schauspiel-Kollegin Denise Gough hatte zu der Änderung derweil nur einen Gedanken:

Er [Ben Mendelsohn] machte diese seltsame Sache mit seinem Finger auf meinem Kopf. Ich dachte... genial!

Die Szene samt Blick hinter die Kulissen könnt ihr euch auf dem offiziellen Star-Wars-Account auf der Videoplattform YouTube anschauen:

Was sagen Fans zu der Improvisation?

Auf Reddit sprechen Fans dem 56-jährigen Schauspieler großes Lob aus und betiteln ihn als »verdammtes Genie«. Einige von ihnen teilen ebenfalls ihre allerliebsten Dialogzeilen des Moments zwischen Krennic und Dedra. Die 45-jährige Gough sticht mit ihrer schauspielerischen Leistung ebenso heraus. Hier sind Beispiele:

»Meine Lieblingszeile in dieser Szene: [Wenn Krennic zu Dedra sagt] »Wie bringt man solch leidenschaftliche Kompetenz mit der unbedachten Entscheidung in Einklang, Luthen Rael ALLEIN zu konfrontieren?« - User Stuupkid

»Ich wäre schockiert gewesen, wenn das im Drehbuch gestanden hätte, es fühlte sich so an, als würde Mendelsohn diese Rolle einfach nur ausleben. Ich hoffe wirklich, dass dies nicht das letzte Mal war, dass wir ihn als Krennic gesehen haben, er hat es absolut gerockt.« - User eagsrock20

»Ben Mendelson spielte 15 Minuten und erzielte 30 Punkte, jede Sekunde, die er auf dem Bildschirm war. Ich war absolut gefesselt.« - User SuperVaderMinion

»Das war so seltsam für mich, aber irgendwie funktionierte es so gut. 😆 Das und als er ihr am Ende der Szene ins Gesicht fasste und sagte, dass wir es ohne dich herausfinden werden … wirklich erschreckend und missbräuchlich abweisend auf eine so kaiserliche Art. Brillante schauspielerische Leistung von beiden.« - User Zenchai

Die gesamte zweite Season von Andor könnt ihr euch auf Disney Plus im Abo anschauen. Das Staffelfinale markiert aber gleichzeitig auch das Ende der Serie. Demnach verabschieden wir uns jetzt von Cassian Andor (Diego Luna).

