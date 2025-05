Andor lässt mit dem Serienende zwei brennende Fragen offen - und das ist pure Absicht

Kino hat irgendwo auf Narkina 5 sicher einen Schwimmreif gefunden. Ganz bestimmt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Das war’s mit Andor. Die zweite Staffel ist nun vollständig erschienen, und damit wird es keine neuen Folgen mehr für die beste Star-Wars-Serie geben. Die einzige Fortsetzung, die jetzt infrage kommt, läuft mit Rogue One längst bei Disney Plus.

Doch dabei hat Andor zwei brennende Fragen unbeantwortet gelassen, die vielleicht den ein oder anderen Sternenkrieg-Fan plagen:

Das Schicksal dieser beiden Schlüsselfiguren lässt Andor aber bewusst offen und auch Cassian (Diego Luna) wird nie darüber aufgeklärt. Immerhin mündet die zweite und letzte Staffel unmittelbar in den Geschehnissen von Rogue One, damit steht natürlich schon lange fest, wie die Geschichte des Rebellen endet.

Sofern Disney sich nicht irgendwann dazu entscheidet, diesen beiden ungeklärten Fragen einen eigenen Comic oder Ähnliches zu widmen, sollen sie aber auch unbeantwortet bleiben. Warum sich Showrunner Tony Gilroy bewusst dazu entschieden hat, diese beiden Mysterien nicht aufzulösen, erklärt er im Interview mit The Hollywood Reporter:

Andy [Serkis] hat [mit seiner Performance in Staffel 1] einfach die Bude abgerissen. Was hätte ich denn tun sollen, um das zu übertreffen? Das würde doch nur dazu führen, dass ich seinen großen [Ich kann nicht schwimmen]-Moment minimiere. Ich weiß, dass viele Leute darüber spekuliert haben, ob wir ihn irgendwie zurückbringen. Aber solche Art von Zufällen will ich nicht in meinen Geschichten haben.

[Kino Loy] gleicht hier [Cassians] Schwester. Die Leute wollten, dass wir das mit seiner Schwester auflösen. Dabei ist sie gerade aufgrund ihrer Abwesenheit so viel interessanter für mich. Sie ist so viel wertvoller für Cassian und mich, wenn sie nicht da ist.