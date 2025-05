Wegen eines Schlaganfalls: Ein Andor-Star war bei seinem legendären Monolog auf ein Hilfsgerät angewiesen

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Stellan Skarsgård war schon vor Andor ein erfahrener und weltweit angesehener Schauspieler. Mit der für viele besten Star-Wars-Serie überhaupt wurde er aber endgültig auch einem breiteren Publikum bekannt.

In seiner Rolle als Luthen Rael sorgte er nämlich für gleich mehrere unvergessliche Momente. Der wohl bekannteste ist sein Monolog am Ende von Staffel 1, der inzwischen unter Star-Wars-Fans legendär ist.

Jetzt stellt sich raus: Stellan Skarsgård kämpfte in dieser Szene mit einem großen Handicap, was seine schauspielerische Leistung noch einmal unterstreicht.

Die Stimme im Ohr

In gleich zwei Interviews verrät Stellan Skarsgård, dass er vor dem Drehstart von Andor einen Schlaganfall erlitten hat. Seine ohnehin schon immer bestehende Schwäche, Texte auswendig zu lernen, gestaltet sich seitdem noch schwieriger.

Gegenüber unserem Schwestermagazin Moviepilot sagt der 73-Jährige:

Ich hatte vor den Dreharbeiten einen Schlaganfall. Ich konnte mir meine Texte nicht merken und musste lernen, mit einem Knopf im Ohr zu arbeiten. Das ist eine besondere Technik, weil du gleichzeitig deinen Spielpartner hörst und den Text, den dir jemand einspricht – und du musst sofort auf beides reagieren.

Vor diesem Hintergrund ist es umso beeindruckender, dass Skarsgård diesen unvergesslichen Monolog am Ende von Staffel 1 gehalten hat:

Wollte es nicht vermasseln

Inzwischen funktioniert die Zusammenarbeit mit der Stimme in seinem Ohr übrigens sehr gut. Er habe ein bisschen gebraucht, aber ich hatte sehr gute Leute, die mir dabei geholfen haben .

Im Gespräch mit Newsweek führt Skarsgård die Problematik, die sich durch seinen Schlaganfall ergibt, weiter aus:

Es geht nicht darum, sich an die [Dialog-]Zeilen zu erinnern, sondern darum, auf die richtige Spur zu kommen und das Gleichgewicht zu halten. Ich hatte große Angst, diesen Monolog zu sprechen, weil er so gut war. Ich wollte es nicht vermasseln! Und es hat ein paar Takes gedauert.

Was Skarsgård damit meint, liegt auf der Hand: Den Text zu kennen, ist eine Sache - ihn dann aber auch mit der richtigen Emotion, einer passenden Stimmlage, Mimik und Gestik vorzutragen, eine ganz andere. Kommt dann noch eine Stimme im Ohr hinzu, auf die man ständig warten muss, gestaltet sich dieser kreative Prozess nochmals eine ganze Ecke schwieriger.

Zum Abschluss noch ein paar Trivia-Fakten zu dem Schauspieler, für den Fall, dass ihr mal auf einer Cocktailparty angeben möchtet:

Stellan Skarsgård spricht flüssiges Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, Deutsch und Englisch. Er ist Vater von acht Kindern, die er im Verlauf von fünf Jahrzehnten bekommen hat. Fünf davon sind heute selbst Schauspieler, nämlich seine Söhne Alexander, Gustaf, Bill, Valter und Sam.

Im Alter von 17 Jahren veröffentlichte er den Song Bombi Bitt/Ler Mot Dig , der ihm heute sehr peinlich ist. Aber wir kennen da nichts, hier ist er.

Darüber hinaus kann Skarsgård auf eine beeindruckende Filmografie zurückblicken. So spielte er unter anderem in den Fluch-der-Karibik-Filmen mit. Außerdem ist er in den Filmen Good Will Hunting, Melancholia, Thor und Dune: Part One und Part Two zu sehen. Derzeit steht er für den Film Sentimental Value vor der Kamera, in dem er die Figur Gustav spielt.