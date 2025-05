»Wie ein Horrorfilm« - Das Andor-Comeback des geliebten Sicherheitsdroiden K-2SO in Staffel 2 sollte ursprünglich viel düsterer werden

Der sarkastische Sicherheitsdroide K-2SO ist ein kleiner Fan-Liebling. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

Fans haben lange darauf gewartet und jetzt ist K-2SO ganz offiziell zurück im Star-Wars-Universum. In der achten Episode »Wer bist du?« von Andor: Staffel 2 hat K-2SO seinen großen Auftritt.

In der Serie mischen er und andere Sicherheitsdroiden beim Ghorman-Massaker mit. Dort begegnet er dann auch Cassian zum ersten Mal. In einem Interview gibt Showrunner Tony Gilroy jetzt preis, dass sein Comeback eigentlich anders aussehen sollte.

Eine Folge wie im Horrorfilm

Falls ihr doch kurz noch einmal eine Gedanken-Auffrischung braucht: Der Sicherheitsdroide K-2SO ist in Rogue One: A Star Wars Story ein ehemaliger imperialer Sicherheitsdroide, der von den Rebellen umprogrammiert wurde. So unterstützt er Cassian bei diversen Aufträgen. Bekannt ist der Droide vor allem für seinen Sarkasmus und sein oftmals unhöfliches Verhalten - aber gerade das lieben Fans ja so an ihm.

In dem Gespräch mit Entertainment Weekly verrät Gilroy, dass dem Droiden in Andor: Staffel 2 ursprünglich sogar eine ganze Episode gewidmet werden sollte. Sein Bruder hatte das Skript bereits ausgearbeitet - und es sollte gruselig werden.

Dan Gilroy hat eine beeindruckende, völlig in sich geschlossene Episode geschrieben [Episode 2x09]. Es war eine erstaunliche Folge, die wie ein Horrorfilm war. Es war die K2-Geschichte. Sie mussten dieses riesige, hässliche Tankschiff nach Yavin bringen, und darin war eine KX-Einheit gefangen, die auf der Jagd war. Es war eine Art Monsterfilm mit K2 darin. Das war wirklich cool.

Letztendlich mussten Gilroy und sein Team das Droiden-Abenteuer jedoch verwerfen. Der Grund dafür ist simpel: Sie konnten es sich nicht leisten. Deshalb musste Staffel 2 etwas umstrukturiert werden. So sollte zum Beispiel auch Mon Mothmas (Genevieve O’Reilly) große Rede vor dem Senat erst in der zehnten Folge passieren. Durch die Verschiebung der wirtschaftlichen Aspekte zwischen der ersten und zweiten Season veränderte sich jedoch der vorherige Plan. Konkret sagt Gilroy dazu:

[...] Als wir zu Staffel 2 übergingen und Bob [Iger] zurückkam, hatte sich alles geändert, und alle haben den Gürtel enger geschnallt. Es ist schwer, um mehr Geld zu bitten, wenn bei Disney Leute entlassen werden, und wir dachten uns: »Wow, Mann. Nun, wir haben einen halben Flugzeugträger [für die Serie] gebaut. Wir würden ihn gerne fertigstellen.«

Das Comeback von K-2SO bricht mit dem Kanon

Eigentlich wissen wir sogar bereits, wie Cassian und K-2SO sich vor Rogue One kennengelernt haben. Nur ist das nicht die Story aus Andor. Im August 2017 - nur wenige Monate nach dem Kinostart des Films - wurde das Comic-Special Cassian & K-2SO veröffentlicht. Dort lernen sich die beiden bei einer von Cassians Missionen kennen. Auf dem Planeten Wecacoe soll der Rebell imperiale Informationen über einen inaktiven Sternenzerstörer bergen.

Naja, »kennenlernen« ist vielleicht nicht der richtige Begriff, denn sie liefern sich einen erbitterten Kampf. Cassian kann den Droiden schließlich überwältigen und programmiert ihn um. Das beschert den Rebellen zusätzliche, nützliche Informationen über die Sicherheitsprotokolle des Imperiums. Mit der Änderung in der Star-Wars-Serie wurde der Comic somit in die Legends katapultiert und durch die Andor-Story ersetzt.

Das Serienfinale von Andor steht übrigens kurz bevor: Am 14. Mai 2025 flackern die letzten drei Episoden auf Disney Plus über unsere Bildschirme. Cassians Reise ist dann vorbei, denn nach Staffel 2 wird es keine Fortsetzung mehr geben. Immerhin steht dann ja auch die Schlacht von Yavin kurz bevor und da sind Leia (Carrie Fisher), Han (Harrison Ford) und Luke (Mark Hamill) dann gefragt.