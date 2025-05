»Willkommen bei der Rebellion, Oma!« - Wer ist die niedliche Großmutter aus Andor Staffel 2?

Man kann die süße Oma aus Andor Staffel 2 einfach nur liebhaben, eh? Bildquelle: Lucasfilm/Disney

Die Lore rund um Star Wars ist mittlerweile so umfangreich, dass nahezu jede Figur einen Namen und eine Hintergrundgeschichte hat. Ja, selbst niedliche Omis, die man zufällig im Krankenhaus aufgabelt.

Einigen von euch wird jetzt schon ein Licht aufgegangen sein: Es handelt sich um die Großmutter, die in Andor: Staffel 2 auftaucht. Die gute Frau hat nämlich einen eigenen Eintrag in der Datenbank des Sternenkrieg-Universums.

»Eh?«

Achtung! Es folgen Spoiler zum Finale von Andor: Staffel 2.

Erst einmal: Wann und wo taucht die Oma auf? In der zehnten Folge der zweiten Season ist Kleya Marki (Elizabeth Dulau) im Lina Soh Hospital auf Coruscant unterwegs. Sie möchte zu Luthen Rael (Stellan Skarsgard) gelangen, der dort nach einem Suizidversuch von dem imperialen Sicherheitsbüro bewacht wird. Denn sobald er wieder ansprechbar ist, soll er vernommen werden.

Wir wissen ja, was »vernehmen« in der Welt des Imperiums bedeutet: Folter. Sollte Luthen plaudern (was selbst er wahrscheinlich unter imperialer Folter tun würde), würde er damit die gesamte Rebellenallianz gefährden.

Um ihre tödlich verletzte Vaterfigur zu erlösen, muss Kleya sich durch das Krankenhaus schleichen. Dafür nutzt sie eine herumstehende Großmutter in einem Rollstuhl als Tarnung. Hier könnt ihr euch die nicht ganz von Humor befreite Szene einmal anschauen:

Die niedliche Oma hört auf den Namen: »Faiza« und die Beschreibung in der Star-Wars-Datenbank lautet wie folgt (via Star Wars):

Die Patientin Faiza (von ihren Pflegern liebevoll »Granny« genannt) wird von Kleya Marki in einem verzweifelten Versuch der Infiltration durch die Einrichtung eskortiert. Angesichts ihres fortgeschrittenen Alters scheint »Granny« einfach nur froh zu sein, einen Tapetenwechsel zu haben.

Der kleine Auftritt wird von Fans geliebt

Auf Reddit äußert die Community ihre eigenen Gedanken zu der kleinen Szene. Es werden Scherze darüber gemacht, welcher Spezies Granny wohl angehört und die Serie wird für den witzigen Moment gelobt. Andere wiederholen ihre liebsten Dialogzeilen - naja, was man in diesem Clip als »Dialog « bezeichnen kann (»Eh?«). Hier sind Beispiele:

»Das Zusammenspiel der beiden war perfekt. Es war eine angemessene Unterbrechung der Spannung, die sich in dieser Phase von Andor aufgebaut hat.« - User HorzaDonwraith

»So sieht E.T. also aus, wenn er alt ist. Oder sind sie eher verwandt?« - User SialfiGdr

»In ein paar Tagen wird Granny auf Wookiepedia eine vollständige Hintergrundgeschichte vom Tag ihrer Geburt bis jetzt haben.« - User Pete_maravich

»Eh?« - User JaMicho34

Einen weiteren Kommentar will und kann ich euch nicht vorenthalten. Genau der gleiche Gedanke ist mir nämlich beim Schauen gekommen und war der erste, den ich meinem Kollegen Vali mitgeteilt habe:

Granny erinnert mich einfach so sehr an die Großmutter aus Spongebob Schwammkopf. In Staffel 3, Folge 12a verkaufen der gelbe Schwamm und sein bester Freund Patrick Schokolade (SCHOKOLADE!).

Dabei begegnen sie der Figur Mary und ihrer sehr alten Oma, die nur noch aus einem Fischknochen besteht. Dementsprechend hört sie - ebenso wie Granny in Andor - ziemlich schlecht. Unter dem Link oben könnt ihr euch einen Ausschnitt anschauen.

Die komplette zweite und letzte Staffel von Andor könnt ihr euch auf Disney Plus im Abo anschauen. Wenn ihr danach traurig seid, weil Cassians Abenteuer nun endet, dann schaut doch in der obigen Box vorbei. Dort findet ihr weiterführende Artikel zur Serie und ihr erfahrt zum Beispiel, welcher spontane Geistesblitz einen Schauspieler zum »verfluchten Genie« machte.