Dank Andor: Fans brennen jetzt wieder für den besten Star-Wars-Film seit Das Imperium schlägt zurück!

Der offizielle Star-Wars-Tag (4. Mai) ist eigentlich schon längst wieder vorbei. Trotzdem tummeln sich in den Top 10 auf Disney Plus wieder einige Krieg-der-Sterne-Filme. Der Grund ist simpel: Andor endet mit Staffel 2 und stellt damit die Weichen für die Schlacht von Yavin.

Dabei fungiert die erfolgreiche Star-Wars-Serie als direktes Prequel zu Rogue One: A Star Wars Story - und das kommt dem Film jetzt zugute. Denn der ist aktuell der meistgeschaute Film bei dem Streamingdienst (via Flix Patrol).

Rogue Ones Verbindung zu Andor

In der letzten Folge von Andor: Staffel 2 fliegt Cassian (Diego Luna) quasi auf direktem Wege in die Handlung des beliebten Werks von Gareth Edwards (Godzilla aus dem Jahre 2014, The Creator), bei dem auch schon der Andor-Chef Tony Gilroy maßgeblich beteiligt war.

Achtung! Es folgen Spoiler zu Rogue One und Andor.

Er bekommt von der Rebellen-Allianz den Auftrag, zum Ring von Kafrene zu reisen, wo er sich mit dem Informanten Tivik (Daniel Mays) treffen soll. Der hat weitere Details zum ersten Todesstern für Cassian.

Etwa ab Minute 57 von Rogue One erfahren wir dann, wie die Begegnung der beiden abläuft und um welche Infos es geht. Warum erst so spät fragt ihr euch? Neben Cassian gibt es eine weitere Protagonistin namens Jyn Erso (Felicity Jones).

Worum geht’s noch einmal genau in Rogue One? Jyn Erso (Felicity Jones), Cassian Andor (Diego Luna) und der sarkastische Sicherheitsdroide K-2SO (Alan Tudyk) werden auf die gefährliche Mission geschickt herauszufinden, an welcher geheimen Waffe das Imperium arbeitet.

Die Uhr tickt, denn der imperiale Militärdirektor Orson Krennic (Ben Mendelsohn) möchte sie so schnell es geht einsatzbereit machen.

Episode 4 reiht sich ebenfalls in die Top-Liste ein. Fans wissen natürlich, warum der Film auf Disney Plus derzeit auf dem sechsten Platz landet: Cassian und Jyn Erso (Felicity Jones) beschaffen am Ende von Rogue One die Pläne für den ersten Todesstern. Die nutzen Leia, Luke und Co. dann in Eine neue Hoffnung, um die Schlacht von Yavin für die Rebellen-Allianz zu entscheiden.

Und weil alle guten Dinge drei sind, ist auf dem 10. Platz auch noch Episode 1 mit dabei. Offenbar scheinen einige Fans gerade wieder einen großen Krieg-der-Sterne-Rewatch zu starten. Falls ihr auch wieder in das Universum einsteigen möchtet: Alle Filme und Serien findet ihr bei Disney Plus im Abo.

Wie wird Rogue One bewertet?

Auf Rotten Tomatoes sind 84 Prozent der Kritiker-Reviews positiv und auch Fans sind zu 87 Prozent überzeugt. In der Filmdatenbank IMDb landet das galaktische Abenteuer derweil bei 7,8 Sternen.

Warum wir Rogue One als besten Star-Wars-Film seit 1980 bezeichnen? Die Prequel-Trilogie wird von Fans zwar mittlerweile geliebt, bekam zum Release jedoch recht wenig Anerkennung von Kritikern. Die neue Trilogie mit Daisy Ridley startete nur ein Jahr vor Rogue One.

Obwohl Kritiker Episode 7 bis 9 gut bewerten, ist die Reihe bei Fans durchaus weniger beliebt. Bei Rogue One sind sich jedoch beide Parteien einig und das hat seit Episode 5 kein Star-Wars-Film mehr geschafft.

