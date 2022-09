Star Wars: Wie sich Andor in Folge 4 mit The Force Unleashed verknüpft

Könnt ihr euch noch an Star Wars: The Force Unleashed erinnern? Das zwischen Episode 3 und 4 angesiedelte Videospiel verfrachtete uns in die Rolle von Darth Vaders Schüler mit dem unheilverkündenden Namen Starkiller . Teil 1 und 2 der kurzlebigen Reihe sind natürlich längst nicht mehr Kanon, haben aber noch immer einen festen Platz im Herzen zahlreicher Star Wars-Fans.

Kein Wunder also, dass die neueste Folge der TV-Serie Andor die Community ein klein wenig in Aufruhr versetzt. Denn darin lässt sich eine Anspielung an The Force Unleashed kaum übersehen.

Was unsere Möchtegern-Jedi Steffi ganz allgemein von der vierten Episode hält, könnt ihr übrigens in ihrer Analyse zu Andor nachlesen:



Wie Andor an Starkiller erinnert

Seid ab dieser Stelle natürlich vor minimalen Spoilern gewarnt. Solltet ihr Folge 4 von Andor noch nicht gesehen haben, kehrt ihr vielleicht besser später zu diesem Artikel zurück.

In der neuesten Andor-Episode begleiten wir Luthen Rael (Stellan Skarsgard) auf den altbekannten Stadtplaneten Coruscant. Dort stellt sich heraus, dass er über einen luxuriösen Antiquitätenladen verfügt, der als Fassade dient, um sich mit Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) über die finanziellen Probleme der Rebellenallianz zu beraten.

Wenig überraschend strotzt Luthens Laden nur so vor Easter Eggs und Anspielungen an allerlei Objekte aus dem Krieg der Sterne-Universum: Es lassen sich unter anderem Holocrone der Sith und Jedi, eine mandalorianische Rüstung, ein Energieschild der Gungans und anscheinend sogar die Atemmaske von Plo Koon höchstpersönlich erspähen!

Am auffälligsten ist aber natürlich eine Rüstung, die eindeutig an Galen Mareks beziehungsweise Starkillers sogenannte Sith Stalker -Rüstung erinnert, die Spiele-Fans aus dem bösen Ende von The Force Unleashed kennen.

Wir erinnern uns: Anstatt sich für die helle Seite zu entscheiden und durch das eigene Opfer die Geburt der Rebellenallianz zu inspirieren, tötet Starkiller Darth Vader, nur um daraufhin von Palpatine in seine Schranken verwiesen zu werden. Daraufhin steht Darth Sidious seinen neuen Schüler in eine Rüstung, die Starkiller am Leben erhält und deren Design natürlich offensichtlich von dem Darth Vaders inspiriert ist.

Übrigens hat sogar Sam Witwer höchstpersönlich auf diese Entdeckung reagiert: Der Schauspieler lieh Galen Marek a.k.a. Starkiller für The Force Unleashed 1 und 2 seine Stimme und sein Aussehen, war aber auch in ganz anderen Star Wars-Projekten involviert. So zum Beispiel als Darth Maul in The Clone Wars und Rebels oder Palpatine in mehreren unterschiedlichen Videospielen.

Natürlich nicht die erste Videospiel-Verknüpfung

Kenobi spielte ebenfalls schon auf The Force Unleashed an: Falls ihr von Galen Marek nicht genug bekommen könnt, dann haben wir noch ein kleines Star Wars-Schmankerl für euch. In dem folgenden Artikel könnt ihr nachlesen, wie sich die TV-Serie um Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) vor dem Spiele-Klassiker verbeugte:



The Mandalorian und Kotor: Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass sich die neuen Star Wars-Serien auf Disney Plus vor altbekannten Videospielen verbeugen. So ist zum Beispiel Kapitel 9 Der Marshall fast eine einzige Hommage an den Rollenspiel-Klassiker Knights of the Old Republic.



Was für Easter Eggs und Anspielungen an das restliche Star Wars-Universum sind euch in Andor bisher ins Auge gestochen? Wie gefällt euch die neue TV-Serie auf Disney Plus bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!