Am 30. Oktober 2020 ging es mit Staffel 2 von The Mandalorian auf Disney+ los. Und wie es für Star Wars mittlerweile gang und gäbe ist, strotzt die Kapitel 9 »Der Marshall« nur so vor Anspielungen und Querverweisen an bereits etablierte Geschichten des Krieg-der-Sterne-Universums. In der neuesten Folge The Mandalorian wird nun ziemlich offensichtlich das Bioware-Rollenspiel KotOR zitiert.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern zu Episode 1 von Staffel 2 der Star-Wars-Serie The Mandalorian gewarnt. Falls ihr selbst noch nicht dazu gekommen seid, die neueste Folge um Din Djarin (Pedro Pascal) und »Baby Yoda« zu gucken, könnt ihr übrigens einen Blick in unser spoilerfreies Fazit zur ersten Folge der zweiten Season werfen:

The Mandalorian: Fast ein Star-Wars-Videospiel

The Mandalorian verfolgte schon bei Staffel 1 einen Story-technischen Aufbau, der stark an ein Videospiel erinnert: Während die übergeordnete Story nur gemächlich vorangetrieben wurde, stolperte der Titelheld stets in neue Abenteuer und verdiente sich dabei eine neue Rüstung oder Waffen und rekrutierte außerdem neue Verbündete.

Kapitel 9 greift dieses Prinzip abermals auf: Din Djarin reist nach Tatooine, um dort weitere Mandalorianer zu finden. Dabei stößt er jedoch nur auf den Marshall von Mos Pelgo namens Cobb Vanth (Timothy Olyphant), der in Boba Fetts Rüstung steckt.

Und um bei seiner eigenen Hauptquest (die Heimat von Baby Yoda ausfindig zu machen) weiterzukommen, nimmt »Mando« nun eine weitere Nebenquest an: Gemeinsam mit Vanth macht sich der Held in der strahlenden Rüstung auf, um einen Drachen zu erlegen und sich so die Rüstung eines anderen mandalorianischen Kriegers zu verdienen.

Wie The Mandalorian bei KotOR abguckt

Doch was genau hat das jetzt mit KotOR zu tun? Die Nebenquest, die sich für Din Djarin durch den Deal mit Cobb Vanth ergibt, wirkt nicht nur wie aus einem Videospiel - sie stammt sogar aus einem. Dabei ist natürlich Knights of the Old Republic gemeint, wie Fans des Bioware-Rollenspiels sicher bereits beim Gucken festgestellt haben.

So plant Mando mit der Hilfe der Tusken-Räuber sowie der Bewohner von Mos Pelgo, den gesuchten Krayt-Drachen mit (armen, armen) Banthas aus seiner Höhle zu locken und mit Minen in die Luft zu sprengen. Die Umsetzung des Plans erfolgt nur so semi-erfolgreich, trotzdem gehen Din Djarin, Cobb Vanth und Co. am Ende siegreich aus der Schlacht hervor, während sich die Tusken an die Überreste des Ungetüms machen und dabei sogar eine riesige, glitzernde Krayt-Perle ans Tageslicht befördern.

Das kommt euch bekannt vor? Kein Wunder, haben wir in der Rolle von Darth Revan eigentlich die fast exakt gleiche Taktik angewandt: Im Zuge einer Neben-Quest von KotOR locken wir einen Krayt-Drachen ebenfalls mithilfe von Banthas aus seinen Versteck, um ihn - ihr denkt es vielleicht schon - mithilfe von Minen in die Luft zu jagen.

Als Belohnung für das erlegte Biest winkt dann ebenfalls eine Krayt-Perle als Belohnung, die Revan entweder für teuer Zaster verkaufen, sein Lichtschwert noch(!) tödlicher machen oder den Tusken überlassen kann, um sich mit ihnen gut zu stellen.

Dreiste Kopie oder liebevolle Hommage? Die Parallelen zwischen Kapitel 9 von The Mandalorian und der KotoR-Quest dürften keineswegs zufällig sein. Showrunner Jon Favreau (Iron Man, König der Löwen) sowie Regisseur und Drehbuchautor Dave Filoni (The Clone Wars, Rebels) arbeiteten in The Mandalorian bereits unzählige Easter Eggs, Querverweise und Anspielungen ein.

Allein in der ersten Folge der zweiten Staffel sehen wir ein als Speeder-Bike wiederverwertetes Triebwerk von Anakin Skywalkers Podracer aus Episode 1 - Die dunkle Bedrohung wieder, während mit Cobb Vanth ein Charakter aus den Nachspiel-Romanen von Chuck Wendig auftritt - nur um zwei Beispiele zu nennen.

Entsprechend dürfte es sich bei den für KotOR-Fans doch recht auffälligen Parallelen eher um eine Liebeserklärung an eines der beliebtesten Star-Wars-Rollenspiele überhaupt handeln und weniger um eine dreiste Kopie oder einen Zufall.

Falls ihr übrigens von The Mandalorian aktuell nicht genug bekommen könnt, haben wir für euch alle wichtigen Infos zur Star-Wars-Serie in einer Übersicht gesammelt. Außerdem verraten wir euch, was es mit dem Auftritt eines alten Bekannten in den letzten Minuten von Kapitel 9 »Der Marshall« auf sich hat: Boba Fett.