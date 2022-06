Kenobi: Die neueste Folge erinnert an einen der besten Force Unleashed-Momente

Mit Kenobi geht es auf das Ende zu. Also mit Staffel 1 der neuesten Star Wars-Serie, nicht dem Charakter an sich. Denn tatsächlich stehen die Chancen nicht schlecht, dass Ewan McGregor und Hayden Christensen für eine zweite Season zurückkehren. Bleiben wir jedoch erstmal bei Folge 5. Die aktuelle Episode zitiert nämlich einen weiteren Fan-Liebling: Star Wars: The Force Unleashed.

Was genau es damit auf sich hat, erläutern wir euch gleich. Seid aber ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Denn natürlich gehen wir explizit auf die Geschehnisse der fünften Folge von Obi-Wan Kenobi ein. Falls ihr noch nicht auf dem aktuellen Stand seid: Werft doch einfach mal einen Blick in unsere Übersicht aller kommenden Star Wars-Serien.

Starkiller Vader

Noch immer hier? Na, gut. Sagt nicht, wir hätten euch nicht gewarnt. In Folge 5 von Kenobi kommt es erneut zur Konfrontation zwischen Obi.Wan und Darth Vader. Wobei das nicht ganz richtig ist: Es wäre dazu gekommen, hätte Kenobi seinen ehemaligen Schüler nicht perfide ausmanövriert. Denn obwohl Reva die Flüchtlinge in die Ecke drängen konnte, gingen dem Sith-Lord Obi-Wan, Leia und Co. durch die Lappen.

Ausschlaggebend dafür war eine Szene, in der Darth Vader mal wieder seine Fähigkeiten unter Beweis stellen durfte: als ein Transporter der Flüchtlinge abzuheben versucht, greift den Vader mit der Macht, zwingt ihn auf den Boden und reißt die Außenverkleidung des Schiffs in Stücke - nur um daraufhin festzustellen, dass dies als Ablenkung für den richtigen Transporter diente.

Folge 5 von Kenobi spielt damit natürlich an Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter an, als Luke unter Yodas Aufsicht versucht, seinen X-Wing aus den Sümpfen von Dagobah zu befreien. Aber es handelt sich hierbei ebenso um eine Hommage an das Videospiel Star Wars: The Force Unleashed aus dem Jahr 2008.

Falls ihr euch nicht mehr daran erinnert: The Force Unleashed spielt von Darth Vaders geheimen Schüler Galen Starkiller Marek, mit dessen Hilfe er den Imperator zu hintergehen versucht. Zumindest lässt uns das Vader anfangs glauben. Im Verlauf von The Force Unleashed wird Marek mächtiger und mächtiger, bis er irgendwann sogar einen imperialen Sternenzerstörer per Machtgriff aus dem Orbit reißt.

Eine eindrucksvolle Szene, die es damit sogar in das offizielle Werbematerial schaffte und Fans diskutieren ließ, ob Starkiller nicht ein klein wenig zu mächtig geraten ist - und uns definitiv in Erinnerung geblieben ist, wie ihr auch im folgenden Video feststellen könnt:

Natürlich ist The Force Unleashed kein Teil des neuen Star Wars-Kanons. Dass sich die Verantwortlichen neuer Filme, Serien, Comics oder Spiele auch vor älteren, im Krieg der Sterne-Universum angesiedelten Werken verbeugen, ist jedoch ebenfalls nicht Neues. So zum Beispiel auch bei Staffel 2 von The Mandalorian, welche in Folge 1 klar und deutlich das Bioware-Rollenspiel KotOR zitiert:

Wie zufrieden seid ihr bisher mit der Kenobi-Serie? Wie gut hat euch die fünfte Folge gefallen und was für Erwartungen habt ihr an das Finale? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!