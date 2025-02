Ein Star-Wars-Schurke, den ihr garantiert nicht kennt, wird nach 40 Jahren Teil des neuen Kanon

Der (fast) vergessene Star-Wars-Bösewicht auf dem Variant Cover von Ramon Rosanas für den neuen Comic Legacy of Vader. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Selbst die erbittertsten Star-Wars-Fans haben wahrscheinlich noch nie von Atha Prime gehört. Doch keine Sorge: Ihr müsst deswegen nicht an euren Krieg-der-Sterne-Kenntnissen zweifeln. Denn genau genommen hat der Bösewicht nie das Licht der Welt erblickt.

Ein neuer Imperator für die Zeit nach Episode 6?

Atha Prime sollte nämlich nach dem Kinostart von Episode 6 im Jahr 1983 als neuer Widersacher für Luke Skywalker in die Fußstapfen von Imperator Palpatine treten. Jedoch nicht in der Form eines Films, Videospiels oder Comics, sondern einer Actionfigur.

Der Spielzeughersteller Kenner hatte zu dem Zeitpunkt große Pläne für die Zukunft von Star Wars: Unter dem Banner The Epic Continues wollte man so die Geschichte als Actionfigur-Reihe fortsetzen und natürlich ordentlich Geld scheffeln.

Die Handlung aus der Feder des Kenner-Designers Tim Effler hätte sich um Atha Prime gedreht, der nach dem Tod von Darth Sidious aus dem Exil zurückgekehrt wäre. Prime wäre dann der Rebellenallianz beim Aufbau einer neuen Republik im Weg gestanden, während Großmoff Tarkin die Überreste des Imperiums hinter sich versammeln sollte. (Ja, Tarkin hätte hier die Schlacht von Yavin tatsächlich überlebt.)

Lucasfilm war an den Plänen von Kenner allerdings nicht interessiert. Damit wurde The Epic Continues der Stecker gezogen, bevor das Projekt überhaupt so richtig loslegen konnte. Und Atha Prime durfte sich auch nie mit unseren Star-Wars-Helden anlegen - zumindest bis jetzt.

Atha Prime wird nach 40 Jahren doch noch Teil von Star Wars

Denn jetzt steht tatsächlich das Debüt von Atha Prime im neuen Kanon an: Am 5. März 2025 tritt der Bösewicht im Comic Star Wars: Jedi Knights von Marc Guggenheim auf. Die Geschichte spielt sich dann aber nicht nach Episode 6, sondern stattdessen vor Episode 1 - Die dunkle Bedrohung ab.

Im Kontext des neuen Comics wird Atha Prime als tyrannischer Herrscher über einen mysteriösen Planeten beschrieben, der sich kühn gegen die Republik und den Jedi-Orden stellt. Marvels Senior Editor Mark Paniccia verrät zur Entscheidung, Prime nach 40 Jahren in den neuen Kanon zu hieven, (via ComicBook) das Folgende:

Während der Entwicklung der Serie entdeckte Marc diese Figur - den Antagonisten aus der nicht realisierten Spielzeugserie The Epic Continues von Kenner. Wir sahen das Original-Design und waren sofort begeistert. Was für eine coole Figur, die man in den Kanon bringen kann, und was für ein perfektes Buch, um es zu tun!

Ihr fragt euch, was gerade sonst so im Krieg-der-Sterne-Universum passiert? Natürlich so einiges. So wurde für den Solo-Film von Daisy Ridley als Rey ein neuer Drehbuchautor rekrutiert. Darüber hinaus könnte Ryan Gosling (Barbie, Blade Runner 2049) zum Star eines neuen Kinofilms werden. Außerdem wurde 20 Jahre nach den Prequels das Schicksal von Watto enthüllt.