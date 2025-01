Star Wars: Der Regisseur von Deadpool + Wolverine hat für seinen neuen Film einen echten Mega-Star im Visier

Der wichtigste Darsteller für Shawn Levys Star-Wars-Film steht vielleicht schon fest und ihr alle kennt ihn: Ryan Gosling. Bildquelle: Sony Pictures

Ryan Gosling könnte in einem neuen Star-Wars-Film die Hauptrolle übernehmen. Konkret geht es um das Projekt von Shawn Levy, der letztes Jahr für Disney Deadpool & Wolverine in die Kinos brachte. Der Star aus La La Land, Barbie oder Drive soll sich dafür aktuell in Verhandlungen befinden.

Davon berichtet das für gewöhnlich sehr gut informierte Branchenmagazin The Hollywood Reporter. Dabei wird betont: Der Deal befindet sich noch nicht in trockenen Tüchern! Und sollte Gosling tatsächlich zusagen, würde das die Pläne von Shawn Levy über den Haufen werfen.

Shawn Levy dreht vielleicht schon 2025 seinen Sternenkrieg

Denn Levy hatte eigentlich vor, als Nächstes ein Projekt mit Ryan Reynolds und Hugh Jackman umzusetzen, das jedoch nichts mit Marvel zu tun hat. Sofern Ryan Gosling sich dazu bereit erklärt, das Lichtschwert zu schwingen oder den Blaster zu ziehen, würde sein Star-Wars-Film die höchste Priorität einnehmen.

Wenn dann alles nach Plan verläuft, könnte der Dreh von Shawn Levys Star-Wars-Film schon 2025 beginnen, was einen Kinostart Ende 2026 bis 2027 ermöglichen würde. Aktuell steht bisher nur The Mandalorian & Grogu für den 21. Mai 2026 in den Startlöchern.

Sollte Ryan Gosling tatsächlich gecastet werden, wäre das definitiv ein ungewöhnlicher Schritt für den Krieg der Sterne. Bei neuen Filmen hat man bisher nur selten auf etablierte AAA-Darsteller gesetzt - Ausnahmen wie Liam Neeson als Qui-Gon Jinn in Episode 1 bestätigen natürlich die Regel.

2:18 Mehr Sci-Fi mit Ryan Gosling: Offizieller Trailer zu Blade Runner 2049

Das ist zu Shawn Levys Star-Wars-Film bisher bekannt

Worum geht es in Shawn Levys Star-Wars-Film? Konkrete Details lassen aktuell noch auf sich warten. Berichten zufolge soll es sich aber nicht um eine Fortführung einer bekannten Story handeln, stattdessen will der Film auf eigenen Beinen stehen und in sich abgeschlossen sein.

Trotzdem könnten alte Bekannte vorbeischneien, konkret ist von Daisy Ridley als Rey die Rede. Dazu würde passen, dass die Zukunft der neuen Star-Wars-Filme auf Reys Schultern lasten soll. Immerhin ist für Daisy Ridley bereits ein persönlicher Solo-Film geplant, während auch die Trilogie von Simon Kinberg (Rebels, X-Men: Dark Phoenix) sich auf Rey konzentrieren könnte.

Mehr dazu, wie aktuell die Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus aussieht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Zuletzt startete die TV-Serie Skeleton Crew, am 22. April 2025 folgt dann Staffel 2 von Andor. Irgendwann im diesen Jahr soll dann noch die dritte Season von Star Wars: Rebels erscheinen, während mit The Mandalorian & Grogu am 21. Mai 2026 der erste Krieg-der-Sterne-Film nach Episode 9 folgt.