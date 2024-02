Star Wars: Die klassischen Battlefront-Spiele von damals wagen überraschend einen neuen Anlauf

Schon in Kürze könnt ihr euch wieder in die Sandbox-Schlachten von SW Battlefront 1 & 2 stürzen.

Die Welle der Remaster und Re-Releases macht auch vor alten Star Wars-Spielen nicht halt: Bereits in der kommenden Woche erscheint ein Remaster des Singleplayer-Shooters Dark Forces und nur wenige Tage später kehren nun auch noch die ersten beiden Online-Shooter der Star Wars: Battlefront-Reihe aus den frühen 2000er-Jahren zurück.

Das erwartet euch in der Star Wars: Battlefront Collection

Was sind das für Spiele? Ob als Teil des Imperiums, der Rebellion, der Republik oder der Separatisten-Allianz – ihr könnt euch auf riesigen Schlachtfeldern am Boden, in der Luft und im Weltraum messen. Dabei steht eine große Auswahl an Klassen, Fahrzeugen und ikonischen Helden und Schurken aus verschiedenen Epochen der Star-Wars-Saga zur Verfügung.

Was ist neu? Offiziell hört das Paket auf den Namen Star Wars: Battlefront Classic Collection (hier geht's zum Spiel bei Steam). Enthalten sind die beiden gefeierten Titel Star Wars: Battlefront (2004) und Star Wars Battlefront 2 (2005), die jetzt in neuem Glanz erstrahlen und ihren Weg auf die modernen Spielplattformen (PS5, Xbox Series, Switch und Steam) finden.

Das am 14. März 2024 erscheinende Spielpaket verspricht nicht nur eine optische Auffrischung der beliebten Klassiker, sondern auch eine Reihe cooler Features:

Zu den Höhepunkten gehört der Online-Support für bis zu 64 Spieler , mit dem ihr jetzt auch Battlefront 1 in noch nie dagwesener Größe nachspielen könnt. Denn das hatte seinerzeit nur Support für bis zu 32 Spieler, während Teil 2 schon immer 64 Spieler unterstützt hat.

, mit dem ihr jetzt auch Battlefront 1 in noch nie dagwesener Größe nachspielen könnt. Denn das hatte seinerzeit nur Support für bis zu 32 Spieler, während Teil 2 schon immer 64 Spieler unterstützt hat. Die Classic Collection enthält außerdem alle bisher veröffentlichten Bonusinhalte , darunter beliebte Karten wie Jabba’s Palast und die Wolkenstadt Bespin, sowie zusätzliche Helden wie Asajj Ventress und Kit Fisto.

, darunter beliebte Karten wie Jabba’s Palast und die Wolkenstadt Bespin, sowie zusätzliche Helden wie Asajj Ventress und Kit Fisto. Neben umfangreichen Multiplayer-Optionen erwartet euch auch eine Singleplayer-Kampagne , die euch durch ikonische Schlachten von Star Wars: Die dunkle Bedrohung bis Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter führt.

, die euch durch ikonische Schlachten von Star Wars: Die dunkle Bedrohung bis Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter führt. Ein weiteres Highlight ist der Galactic Conquest Mode , in dem strategisches Geschick gefragt ist, um die Galaxie mit einer eigenen Strategie zu erobern.

, in dem strategisches Geschick gefragt ist, um die Galaxie mit einer eigenen Strategie zu erobern. Zudem wird der Hero Assault Modus ausgebaut: Er ist nun auf allen Bodenkarten - einschließlich Todesstern, Kashyyyk, Kamino und Naboo - spielbar und ermöglicht es euch, in die Rolle eurer Lieblingshelden und -schurken zu schlüpfen und in spektakulären Duellen gegeneinander anzutreten.

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings: Die neue Kollektion scheint nicht mit den Originalen kompatibel zu sein. Solltet ihr diese bereits in eurer Steam-Bibliothek haben, erhaltet ihr lediglich einen zusätzlichen Treuerabatt von 10 Prozent. Zusammen mit dem Vorbestellerrabatt müsst ihr also immer noch 27 Euro bezahlen – ein stolzer Preis für zwei zwanzig Jahre alte Spiele.