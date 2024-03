Neue Star Wars: Battlefront Classic Collection erntet desaströse Steam-Bewertungen, Fans sind stinksauer

Die Macht scheint aktuell nicht stark in der Rückkehr von Battlefront.

Wenn ihr dachtet, die Order 66 sei schlimm, dann besucht lieber nicht die aktuelle Steam-Seite der Star Wars: Battlefront Classic Collection. Denn dort offenbart sich eine größere Tragödie als die Produktion der Star-Wars-Sequels: Was eine großartig nostalgische Rückkehr von zwei meisterhaften Klassikern werden sollte, macht die Fans stattdessen stinksauer. Schauen wir uns mal an, was da los ist.

Wieso wird die Star Wars: Classic Collection so verrissen?

Der Userscore der Steam-Rezensionen steht aktuell bei äußerst negativen 19 Prozent positiven Reviews. Mittlerweile haben fast 4.000 Leute ihr Urteil abgegeben, die Wertung ist also durchaus statistisch gefestigt.

Die größten Kritikpunkte finden sich in fast allen Rezensionen wieder:

Die Serversituation : Direkt zum Launch waren nur drei Multiplayer-Server verfügbar. Das Problem wurde mittlerweile zwar behoben, aber viele Leute beklagen immer noch instabile Multiplayer-Verbindungen. Das fällt besonders deshalb ins Gewicht, weil der funktionierende Online-Mehrspieler auf dem PC der einzige Grund ist, sich die Collection überhaupt zu kaufen (die Spiele gibt's einzeln ja seit Jahren auf Steam).

: Direkt zum Launch waren nur drei Multiplayer-Server verfügbar. Das Problem wurde mittlerweile zwar behoben, aber viele Leute beklagen immer noch instabile Multiplayer-Verbindungen. Das fällt besonders deshalb ins Gewicht, weil der funktionierende Online-Mehrspieler auf dem PC der einzige Grund ist, sich die Collection überhaupt zu kaufen (die Spiele gibt's einzeln ja seit Jahren auf Steam). Der technische Zustand: Auch über die instabilen Server hinaus gibt's wohl technische Probleme, darunter Grafikfehler. Seht ihr hier ganz gut:

Kaputte Sprachausgabe : Das Spiel wechselt permanent zwischen Deutsch und Englisch.

: Das Spiel wechselt permanent zwischen Deutsch und Englisch. Kein Modding-Support: Auf dem PC lässt sich Battlefront seit Jahren frei anpassen, es gibt Myriaden von Inhalten zu neueren Star-Wars-Filmen. Die Classic Collection streicht all das, ihr habt keine Möglichkeiten, die Version anzupassen.

Steam-Nutzer Grizzly steht stellvertretend für viele kritische Stimmen:

Leider zurückgegeben. Gefühlt nur drei bis vier volle Server, sofern man das Spiel auch registriert hat. Andernfalls findet man nur Server mit Ping über 200. Die fehlende Cross-Plattform-Integration im Jahr 2024 kann ich definitiv nicht verstehen. Schlimmer ist jedoch, dass selbst wenn man einen Server mit 40er- oder 50er-Ping hat findet, regelmäßig die Verbindung zum 'Host' abbricht, trotz Dedicated Servern. Alles in allem sind es die 30 Euro leider nicht wert. Steam-Nutzer Grizzly

Viele Leute empfehlen deshalb direkt, sich auf dem PC an die alten Releases der Battlefront-Spiele zu halten. Die gibt's ohnehin permanent im Angebot, sie kosten aber auch für Vollpreis keine 10 Euro pro Serienteil (verglichen mit den 35 Euro für die Collection). DLC-exklusive Charaktere wie Kit Fisto lassen sich auf PC seit Jahren per Mods freischalten.

Entwickler Aspyr reagiert

Mittlerweile melden sich auch die Devs zum technischen Zustand zu Wort und geloben baldige Besserung:

Wir danken unserer Community für den großen Support und das zahlreiche Feedback zum Release der Star Wars: Battlefront Classic Collection. Zum Launch stießen wir leider auf kritische Fehler in unserer Netzwerk-Infrastruktur. Das Ergebnis waren ein unglaublich hoher Ping, Matchmaking-Probleme, Abstürze und fehlende Server im Serverbrowser. Seit Release arbeiten wir unentwegt an diesen Baustellen und verbessern die Netzwerkstabilität und wir werden weitermachen, bis die Netzwerk-Infrastruktur sich stabilisiert. Bitte meldet eure Bugs, Fehler und unerwarteten Probleme unserem Support-Team. Aspyr Joe

Wir werden uns auch für unseren GameStar-Test der Star Wars: Battlefront Classic Collection die aktuellen Serverzustände nochmal im Detail anschauen und gegebenenfalls abwerten.