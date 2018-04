Die Ewoks sind los: Mit dem Update »Nacht auf Endor« für Star Wars: Battlefront 2 kommen die pelzigen Kreaturen in einem zeitlich begrenzten Modus zurück. Die Ewok-Jagd ist ab dem 18. April verfügbar. Die zweite Season soll dann im Mai endlich starten, nachdem sie zuvor verschoben wurde. Da auch der neue Star-Wars-Film A Han Solo Story im Mai startet, ist ein passendes DLC für Battlefront 2 durchaus denkbar.

Mit dem Endor-Update bringen DICE zudem die Echtgeld-Währung »Kristalle« zurück, mit der ihr ausschließlich kosmetische Items erstehen könnt. Passend dazu finden zahlreiche neue Aussehen ihren Weg in den Multiplayer-Shooter. Da die Entwickler wohl vermuten, dass so manche Frage zu den Mikrotransaktionen aufkommen wird, haben sie ein eigenes FAQ erstellt.

Star Wars: Battlefront 2 - Screenshots ansehen

Wie funktioniert die Ewok-Jagd?

Ihr spielt auf Endor entweder als Ewok oder als Sturmtruppler. Die Ewoks überfallen dabei die imperialen Eindringlinge mit ihren primitiven Waffen. Besiegt ihr einen Stormtrooper im Kampf, spawnt er daraufhin als Ewok auf der anderen Seite. Sind alle Gegner besiegt, gewinnen die Ewoks. Die Sturmtruppler dagegen müssen es schaffen, bis zur Extraktion zu überleben.

Das Ganze funktioniert also ähnlich wie Zombie-Infektions-Modi aus anderen Spielen wie beispielsweise Call of Duty.

Kommt ein DLC mit Han Solo?

Entwickler DICE hat bereits früher bestätigt, dass sie wegen der Star-Wars-Filme gewissen Beschränkungen unterliegen, was die Veröffentlichung ihrer DLC-Pläne betrifft. Nun fällt der Start von Season 2 auf den Monat Mai, just wenn Star Wars: A Han Solo Story in den Kinos anläuft. Entsprechend wäre es gut denkbar, dass mit Kinostart des neuen Films ein Han-Solo-DLC seinen Weg in Star Wars: Battlefront 2 findet.

Quelle: EA