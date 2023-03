Star Wars bringt lange vermissten Gaming-Charakter endgültig zurück

Spätestens jetzt wird The Bad Batch interessant für Fans der Star-Wars-Spiele. Quelle des Originals: Walt Disney Company.

SPOILER WARUNG! - Der Artikel enthält Informationen zur zweiten Staffel von Star Wars The Bad Batch.

Aktuell läuft auf Disney+ die zweite Staffel von Star Wars: The Bad Batch. Im Rahmen der Promotion wurde nun ein neues Poster veröffentlicht, das einen bekannten Klonkrieger aus einem alten Star-Wars-Spiel abbildet. Dieser tauchte dann auch prompt in der elften Folge der Serie auf. Um wen es sich handelt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wer ist der Charakter?

Bei dem Charakter handelt es sich um den Klonkrieger RC-1262, alias Scorch. Dieser feierte sein Debut in dem Spiel Star Wars: Republic Commando von 2005. Dort war er Teil des Delta-Squads und erlangte Bekanntheit durch seine humorvolle Art.

Bei dem Charakter handelt es sich um den Klonkrieger RC-1262, alias Scorch. Dieser feierte sein Debut in dem Spiel Star Wars: Republic Commando von 2005. Dort war er Teil des Delta-Squads und erlangte Bekanntheit durch seine humorvolle Art.

Bereits 2011 hatte Scorch einen Mini-Auftritt in Folge 14 der dritten Staffel von Star Wars: The Clone Wars. Und auch in der 14. Folge der ersten Staffel von The Bad Batch hat man ihn kurz gesehen. In beiden Fällen kann man aufgrund der Dauer und Wichtigkeit aber nur bedingt von richtigen Auftritten reden. Anders sieht es in der aktuellen Folge von The Bad Batch aus.

In der elften Folge der zweiten Staffel hat Scorch nun erstmals eine Sprechrolle. Wir wollen möglichst wenig Inhalt vorwegnehmen. Zu sagen ist jedoch, dass seine Rolle insgesamt eher klein ausfällt, wenn auch größer als die Male davor. Außerdem scheint nicht viel von seinem Charakter aus den Spielen übrig geblieben zu sein. Während er bei Republic Commando sogar noch im Gefecht witzelte, ist in The Bad Batch davon noch nichts spürbar.

Freut ihr euch über den kleinen Auftritt von Scorch in Star Wars: The Bad Batch? Habt ihr die aktuelle Episode schon gesehen oder schaut ihr die Serie gar nicht? Habt ihr Star Wars: Republic Commander gespielt und hättet Lust auf eine Fortsetzung, ein Remake oder ein Remaster des Star-Wars-Klassikers? Schreibt's in die Kommentare!