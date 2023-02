Star Wars Jedi: Survivor - Jetzt gibt's neun Minuten neues Gameplay, hier alle wichtigen Infos

Am 28. April 2023 ist es endlich soweit: Star Wars Jedi: Survivor bringt nach einer kleinen Verschiebung Jedi-Ritter Cal Kestis zurück, der sich fünf Jahre nach den Geschehnissen des Vorgängers weiterhin mit seinen imperialen Verfolgern herumschlagen muss. Jetzt gibt es ein neun Minuten langes Gameplay-Video von IGN, das uns eine konkretere Vorstellung von dem kommenden Star Wars-Spiel liefert

Was zeigt das neue Gameplay? Im Video begleiten wir Jedi: Survivor-Protagonist Cal Kestis (Cameron Monaghan) und seinen treuen Droidenbegleiter BD-1 auf den Planeten Koboh, wo beide nicht so ganz freiwillig gelandet sind. Nachdem eine geheime Mission schief gelaufen ist, ging die Mantis über Koboh zu Bruch und Cal muss sich daran machen, irgendwie sein Raumschiff zu reparieren.

Werft am besten selbst einen Blick in das Gameplay-Video von IGN:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die wichtigsten Details aus dem Gameplay: Uns sind natürlich ein bis zwei wichtige Details in dem Gameplay-Video zu Star Wars Jedi: Survivor aufgefallen. Die wichtigsten Infos haben wir in der folgenden Stichpunktliste für euch gesammelt:

Cal wechselt ziemlich flott zwischen unterschiedlichen Kampfstilen: mal führt er ein Lichtschwert, mal zwei Lichtschwerter, mal seine Doppelklinge.

Cal macht von unterschiedlichen Moves mit der Macht Gebrauch: beispielsweise friert er die Zeit ein, wirft Granaten auf seine Gegner zurück, zieht Feinde an sich ran oder schmeißt sie von Klippen.

Wie gewohnt hat Cal keinen Respekt vor der lokalen Fauna und tötet so ziemlich jedes Tier, das ihm über den Weg läuft.

Cal bekommt es aber ebenso mit Söldnern, sowie modifizierten Kampfdroiden, Superkampfdroiden und Magna-Wachen der Handelsföderation aus den Prequels zu tun.

Wie schon im ersten Teil bekämpfen sich unterschiedliche Feindfraktionen auch gegenseitig - auf Koboh zum Beispiel Kampfdroiden gegen wilde Tiere.

Auch die Psychometrie genannte Machtfähigkeit feiert ihr Comeback - damit kann Cal Informationen und Eindrücke aus bestimmten Gegenständen oder sogar verstorbenen NPCs ziehen.

Natürlich bekommt auch BD-1 etwas zu tun und zieht neue Klamotten aus verschlossenen Containern - es ist nicht mal ein Poncho!

Leider ist im Gameplay-Video nichts von Cals neuem Blaster oder der Lichtschwert-Variation mit Parierstange zu sehen.

Welche Details haben wir übersehen und sind euch ins Auge gestochen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die wichtigsten Infos zu Star Wars Jedi: Survivor

Star Wars Jedi: Survivor erscheint am 28. April 2023 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Ursprünglich sollte das Projekt der Entwickler von Respawn Entertainment bereits am 17. März erscheinen, wurde dann aber für den letzten Feinschliff und das Beheben von Bugs um sechs Wochen verschoben.

Jedi: Survivor spielt sich fünf Jahre nach den Geschehnissen von Jedi: Fallen Order ab, das Star Wars-Spiel wird sich aber auch mit der High Republic-Ära verknüpfen. Dem letzten Story-Trailer zufolge bekommt es Cal mit einem weiteren Jedi aus dieser Zeit zu tun: Die Hohe Republik ordnet sich in der Star Wars-Timeline circa 200 Jahre vor den Geschehnissen von Episode 1 - Die dunkle Bedrohung ein.

2:08 Star Wars Jedi Survivor: Trailer zeigt Lichtschwertkämpfe und auch einen Releasetermin

Mehr Star Wars von Respawn: Übrigens ist Jedi: Survivor nicht das einzige Krieg der Sterne-Spiel, an dem Respawn Entertainment derzeit arbeitet. Ebenso sollen ein Shooter und auch ein Strategiespiel erscheinen, die sich beide im Star Wars-Universum abspielen. Die Macher von Spielen wie Titanfall oder Apex Legends haben also alle Hände voll zu tun.

Eine Übersicht über alle kommende Star Wars-Spiele bekommt ihr übrigens hier:

273 29 Neue Star Wars-Spiele So sieht die Gaming-Zukunft von Krieg der Sterne aus

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Star Wars Jedi: Survivor? Wie gefällt euch das neue Gameplay-Video, das Cal Kestis in Aktion zeigt? Was würdet ihr euch ganz allgemein für die Spielezukunft von Star Wars wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!