Star Wars: Fans beleben obskures, fast vergessenes Spiel

Hach, den YouTube-Algorithmus muss man einfach lieben. Manchmal spuckt er uns aus dem Nichts kleine Frösche mit Altherren-Popos aus, manchmal völlig obskure Star-Wars-Spiele, die völlig aus dem kollektiven Bewusstsein verschwunden scheinen. Oder wann habt ihr zuletzt über Clone Wars Adventures von 2010 gesprochen (wetten, es schreibt jetzt wer Gestern )?

Dabei brachte es das Spiel auf über 10 Millionen registrierte Spielerinnen und Spieler, war also durchaus erfolgreich. Clone Wars Adventures entstand damals als geistiger Nachfolger des MMOs Free Realms vom selben Studio Sony Online Entertainment, um den Erfolg der Animationsserie Clone Wars zu reiten und ein kinderfreundliches MMO unter die Leute zu bringen.

Clone Wars Adventures bestand im Prinzip aus haufenweise Minispielen (Gungan-Weitwurf, Shooting Range, Raumschiffkämpfe), Hubwelten, später kamen neue Planeten hinzu, auf denen es auch Kämpfe gab - also alles ganz nett, aber in keiner Gameplay-Kategorie der große Wurf. Trotzdem: Für viele Jetzt-Erwachsene bleibt es ein glorreicher Teil der eigenen Kindheit und deshalb wird Clone Wars Adventures wiederbelebt!

Fans basteln seit geraumer Zeit an einer emulierten Neuauflage von Clone Wars Adventures, die alle Aspekte des mittlerweile abgeschalteten Originals wieder zugänglich machen sollen. Beispielsweise lassen sich jetzt bereits diverse Planeten erforschen, Minispiele spielen, ihr könnt mit Charakteren aus der TV-Serie quatschen und, und, und.

Die Entwicklung des Spiels könnt ihr über Discord verfolgen, dort tummeln sich aktuell 8.000 Leute. Stellt sich natürlich die Frage, wie die offizielle Lizenzsituation um Clone Wars Adventures aktuell aussieht und ob Disney oder Sony hier irgendwann einen Strich durch die Rechnung machen. So oder so ein schönes Herzensprojekt, das zeigt, mit wie viel Liebe sich eingeschworene Communitys an ihre Lieblingsspiele klammern können.