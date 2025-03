Horror-Spezialist will Darth Vader einen Kinofilm widmen und hat dafür eine zündende Idee

Darth Vader verbreitete im Star-Wars-Universum Angst und Schrecken. Laut dem Longlegs-Regisseur könnte das auch auf der großen Leinwand (nochmal) funktionieren. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Darth Vader kam bisher in Star-Wars-Filmen alles andere als zu kurz: In mindestens sieben davon spielte der Vollstrecker des Imperators eine signifikante Rolle - mal als Jedi-Ritter und Held, aber primär als großer Bösewicht.

Braucht es damit wirklich einen Solo-Film für Darth Vader? Zumindest Osgood Perkins hätte dafür eine zündende Idee, die er gerne umsetzen würde. Das hat der Regisseur von ausgezeichneten Horrorfilmen wie Longlegs oder zuletzt The Monkey in einem Reddit-AMA verraten.

Die Träume und Albträume von Darth Vader

Konkret wurde Perkins danach gefragt, was für ein Projekt aktuell auf seiner Wunschliste steht. In nur einem Satz fasst der Regisseur kurz und kompakt zusammen:

Die gesammelten Träume und Albträume von Darth Vader als Kurzgeschichten erzählt.

Dieses Konzept könnte sowohl als TV-Serie (wie zum Beispiel Star Wars: Visionen) als auch als Episodenfilm funktionieren. Tatsächlich gibt es auch schon in Legends und dem neuen Kanon Comics, die sich auf diese Art und Weise Darth Vader widmen.

Osgood Perkins dürfte es außerdem allemal hinbekommen, Darth Vader als angsteinflößende Horror-Kreatur zu inszenieren. So, wie es bereits Rogue One: A Star Wars Story in seinen letzten Minuten tat.

In den letzten Jahren kehrte ja sogar Hayden Christensen in der Rolle von Anakin Skywalker beziehungsweise Darth Vader zurück: So zum Beispiel für die Kenobi-Serie und auch Staffel 1 von Ahsoka. Angeblich ist für die zweite Season ein Wiedersehen geplant.

Ob Disney und Lucasfilm an einem Projekt nach der Idee von Osgood Perkins interessiert wären, lässt sich natürlich nicht sagen. Zuletzt hatte Kathleen Kennedy durchblicken lassen, wie es um kommende Star-Wars-Kinofilme steht. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links.

Übrigens geht es am 22. April mit Staffel 2 von Andor bei Disney Plus weiter. Irgendwann 2025 soll dann die dritte Season von Star Wars: Visionen folgen. Am 21. Mai 2026 schlägt dann mit The Mandalorian & Grogu der erste Krieg-der-Sterne-Kinofilm seit Episode 9 auf. Danach soll die Daisy Ridley als Rey zurückkehren - für gleich mehrere Star-Wars-Filme.