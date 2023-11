Empire at War: Star-Wars-Strategie bekommt ein unerwartetes Update für euren modernen PC

Nach 17 Jahren ist Empire at War schon etwas eingerostet gewesen, aber jetzt erhält das Star-Wars-Spiel eine kleine Auffrischung.

Die beliebte Echtzeitstrategie Star Wars: Empire at War erschien im Februar 2006 und hat viele RTS-Liebhaber jahrelang begleitet. Auch wenn die Spielerzahl in den letzten Jahren »ein wenig« nachgelassen hat, gibt es treue Fans, die sich immer noch an dem wohl besten Strategiespiels des Star-Wars-Universums erfreuen.

Und genau für diese Spieler dachten sich die offiziellen Entwickler Petroglyph: So viel Treue und Liebe muss belohnt werden! Alle paar Jahre versorgt Petroglyph die Star-Wars-Community mit einem Update für Empire at War - und jetzt war das wieder der Fall. Mit dem neuen Patch lässt sich das Spiel durch eine kleine Änderung für viele weitere Jahre am Leben erhalten.

8:29 Star Wars: Empire at War - Die besten Mods für den RTS-Klassiker - Die besten Mods für den RTS-Klassiker

Fakt ist: Gaming-PCs werden immer moderner. Viele Spiele der Vergangenheit können da schon lange nicht mehr mithalten. Studio Petroglyph kam deswegen auf die Idee, ihren RTS-Klassiker von 32 Bit auf 64 Bit umzustellen.

Das lässt euch durch flüssigere Performance und weniger FPS-Einbrüche größere Schlachten in der Galaxie ausfechten, was vor allem für Modder besonders erfreulich ist. Die ganze Liste zu den Patch-Notes findet ihr wie immer auf Seite 2 des Artikels.

Außerdem fixt das Update auch das weitverbreitete Problem mit dem immer wieder auftauchenden »Nicht genügend Speicherplatz«-Fehlermeldung.

Beachtet aber, dass eure Speicherstände der 32-Bit-Version nicht kompatibel mit dem Update sind. Ihr habt aber weiterhin Zugriff darauf, indem ihr in den Eigenschaften auf Betas klickt und dort die 32-Bit-Version auswählt.

Die Community ist begeistert vom Entwickler

Auch die Fans feiern Petroglyphs jahrelanges Engagement und freuen sich, dass sich das Studio weiterhin für die Community um Problemlösungen und Verbesserungen für den Strategie-Hit kümmert.

So staunt User BeoWulf beispielsweise über das unerwartete Update: »Ich hab das Spiel früher gesuchtet. Bin gerade über die News gestolpert, dass es ein Update bekommen hat. Ja, eure Augen täuschen euch nicht. Es hat nach so vielen Jahren wirklich ein Update bekommen. Die Entwickler haben die Messlatte galaktisch hoch gelegt für diejenigen, die von Industrie-Standards reden. Absolut verrückt.«

Und auch Dr.Mafia weiß die Mühen der Entwickler zu schätzen: »Das Spiel war vor Kurzem noch eine 32-Bit-Version. Jetzt wurde es auf 64-Bit geupgraded. Kennt ihr überhaupt irgendwelche andere Entwickler, die ein neues Systemupdate für ihr 17 Jahre altes Spiel entwickeln würden?«

Petroglyph selbst bedankt sich bei der Community im Steam-Forum, die Grund dafür sind, dass das Spiel immer noch existiert:

Diese Arbeit wurde mit Unterstützung des hervorragenden Teams von Lucasfilm Games gemacht. Wir sind zutiefst dankbar für ihren unerschütterlichen Einsatz für das Spiel und seine Community. Ein herzliches Danke auch an die Leiter der Community, die unermüdlich Bugs gemeldet, rigoros Builds getestet und unbezahlbares Feedback gegeben haben. Ohne sie wäre das überhaupt nicht möglich gewesen.

Übrigens: Wer sich jetzt erst dazu entscheidet, sich selbst an die RTS-Legende zu wagen - ihr könnt euch die 64-Bit Version von Star Wars: Empire at War über Steam oder GOG.com holen.

Spielt ihr selbst noch Star Wars: Empire at War? Könnt ihr euch noch an den Release 2006 zurückerinnern? Wenn ihr selber spielt oder gespielt habt: Wie viele Stunden habt ihr in das Echtzeitstrategie-Spiel insgesamt gesteckt? Freut ihr euch über das Überraschungs-Update von Petroglyph für ihren RTS-Klassiker? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wir freuen uns!