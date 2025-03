Star Wars: George Lucas versteckt sich tatsächlich in Episode 1 und wir alle haben es 26 Jahre lang übersehen

2:08 Star Wars: Zum 25. Jubiläum von Episode 1 erstrahlt der offizielle Trailer in neuem Glanz

Ihr braucht einen neuen Funfact, um auf der nächsten Party mit euren Star-Wars-Kenntnissen zu prahlen? Dann können wir euch weiterhelfen: Ein bisher unentdeckter Cameo von George Lucas in Episode 1 wurde gerade erst enthüllt!

Tatsächlich versteckt sich der Krieg-der-Sterne-Schöpfer in Die dunkle Bedrohung ziemlich gut. Damit dürftet ihr selbst die hartgesottensten Fans überraschen können.

Wo George Lucas in Star Wars: Episode 1 zu sehen ist

Um George Lucas zu erspähen, müsst ihr bei einer Stunde, 58 Minuten und 17 Sekunden wirklich ganz genau hinschauen. Hier ist das Antlitz des legendären Filmemachers in einen Torbogen des Palastes von Theed (der Hauptstadt von Naboo) graviert.

Zugegebenermaßen ist das selbst in höchster Qualität ziemlich schwer zu erkennen. Kein Wunder also, dass dieses Easter Egg in stolzen 26 Jahren niemandem aufgefallen ist.

Wie ist es zu dem Easter Egg eigentlich gekommen?

Tatsächlich haben wir jetzt erst dank Caroleen Jett Green davon erfahren. Green selbst ist eine Effektkünstlerin bei ILM, die vor allem aufgrund ihrer Matte Paintings (also handgemalte Hintergründe, die bei Filmen zum Einsatz kommen) bekannt ist.

Bezüglich des Cameos von George Lucas in Episode 1 plaudert sie nun gegenüber Journalist Clayton Sandell aus dem Nähkästchen:

Ich entschied mich dazu, ein Foto von George [Lucas] auf dieser Steintafel anzubringen. Ich dachte mir Das wäre doch cool und wenn man dort reinzoomt, ist es sowieso verwaschen. Ich sagte dann zu [Visual Effect Supervisor] Scott [Squires]: Schau mal, ich habe George in der Aufnahme untergebracht. [...] Und er meinte zu mir: Weißt du, ich glaube wir brauchen dafür das Okay von George.

Jett holt weiter aus und berichtet davon, wie George Lucas umringt von vielen Leuten an ihrem Schreibtisch aufgekreuzt ist. Diese Gelegenheit nutzte sie dann, um den Star-Wars-Schöpfer auf das kleine Easter Egg aufmerksam zu machen:

George ist ein sehr ruhiger Typ. Er hat es sich angeschaut und dann gemeint: Oh, wie frech. So frech. Woraufhin ich erwiderte: Ja, aber das bist du! Das ist dein Gesicht. Und dann wurde es wieder sehr still, während ich umringt von allen anderen da sitze. Doch aus irgendeinem Grund [...] wusste ich, dass ich dafür keinen Ärger bekomme.

Nach ein paar semi-angespannten Momenten hat Jett von Lucas dann seinen Segen für das Easter Egg bekommen.

Kate und George Lucas in Star Wars: Episode 3 - Die Rache der Sith. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

George Lucas hat einen richtigen Cameo in Episode 3

Übrigens ist George Lucas im Zuge der Prequel-Trilogie ein weiteres Mal zu sehen. In Star Wars: Episode 3 tritt er als Baron Papanoida an der Seite seiner Tochter Katie Lucas auf, welche die Senatorin Chi Eekway spielt. Die Szene könnt ihr oben sehen.

Beide hätten sogar noch jeweils eine weitere Szene mit Dialog bekommen sollen, allerdings schafften die es nicht in die finale Kinofassung. Ein paar Jahre später trat Papanoida dann nochmal in der Animationsserie Clone Wars auf und wurde dann von Corey Burton vertont.

Für Episode 3 - Die Rache der Sith steht 2025 eine Rückkehr in deutsche Kinos an. Vom 24. bis 27. April dieses Jahres ist der Film in 4K auf der großen Leinwand zu sehen. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Mit einem neuen Star-Wars-Film geht es dann 2026 im Kino weiter, sobald der Release von The Mandalorian & Grogu ansteht.