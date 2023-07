Star-Wars-MMO wurde vor Jahren eingestellt, doch treue Fans bringen es mit neuem Kampfsystem zurück

Star Wars Galaxies Restoration ist eine riesige Anstrengung von Fans, um das verlorene MMO am Leben zu halten.

Erinnert sich noch jemand an Star Wars Galaxies: An Empire Divided? Das MMO lief von 2003 bis 2011 und konnte sich eine treue Community aufbauen. Und genau die erinnert sich noch sehr gut – das beweist das Projekt Star Wars Galaxies Restoration.

Auf der eigenen Website ist das Spiel 20 Jahre nach Release und 12 Jahre nach dem offiziellen Server-Aus weiterhin spielbar, wird noch immer mit Patches versorgt. Einer davon ist jüngst erschienen und verbessert jede Menge.

Wenn ihr erstmal schauen wollt, wie SWG Restoration eigentlich aussieht, findet ihr hier einen Trailer:

2:07 Mit Star Wars Galaxies kehrt ein MMO-Klassiker zurück und schuld sind die Spieler

Mit Update 1.1 veröffentlichten die Fans/Entwickler einen umfangreichen Patch, der unter anderem das Kampfsystem verbessert, Fehler behebt und ... ein Auktionshaus für Kunst einführt? Jap, scheint so zu stimmen.

Ein paar der Highlights von Patch 1.1:

Hochrangige Offiziere erhalten neue Mechanismen zur Kontrolle von Planeten.

Überarbeitetes Kampfsystem bietet mehr Kontrolle über die Bewegung und den Kampf. Zudem wurde Tempo rausgenommen, um strategisches Gameplay zu fördern.

Neue Offiziersränge bringen neue, fortgeschrittene Kampffähigkeiten mit, darunter Waffen wie der Stasis-Laser sowie das Rufen von Verstärkung in Schlachten.

In der Menagerie der Humanistischen Gesellschaft können zahlende Mitglieder unter anderem auf Kunstwerke bieten und Aufgaben erfüllen.

können zahlende Mitglieder unter anderem auf Kunstwerke bieten und Aufgaben erfüllen. Bestimmte Spezialisierungen wurden mit geschlechtsneutralen Bezeichnungen versehen. Zum Beispiel heißen Riflemen jetzt Sniper .

jetzt . Hunderte kleinere Änderungen und Fehlerbehebungen

Einen Trailer zu Update 1.1 gibt's auch zu sehen:

Wie kann ich das spielen?

Wer Star Wars Galaxies Restoration selbst spielen möchte, kann sich auf der Website des Projekts kostenlos registrieren, einen Launcher herunterladen, das Spiel aktuell patchen und anschließend direkt loslegen.

Jedenfalls scheint die Community des aufpolierten Klassikers zu florieren. Der offizielle Discord-Kanal versammelt rund 13.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Habt ihr das überarbeitete Star-Wars-MMO schon ausprobiert? Freut ihr euch, dass es so lange von fleißigen Fans am Leben gehalten wird? Schreibt es gerne in die Kommentare!