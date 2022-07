Star Wars bringt wohl schon bald Hayden Christensen als Darth Vader zurück

Hayden Christensen kehrte 14 Jahre nach Episode 3 - Die Rache der Sith nicht nur für Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers, sondern später auch für die Kenobi-Serie auf Disney Plus zurück. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Der Schauspieler selbst verkündete bereits, dass seine Liebe für Star Wars neu entfacht ist.

Bis wir Christensen als Darth Vader oder Anakin Skywalker wiedersehen, müssen wir uns aber wohl kaum auf eine etwaige Staffel 2 für Obi-Wan Kenobi gedulden. Wie ein für gewöhnlich sehr verlässliches Insider-Portal berichtet, ist es möglicherweise schon 2023 im Zuge einer anderen Star-Wars-Serie so weit. Seid aber ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt, falls ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen wollt!

Stattdessen könnt ihr etwa einfach einen Blick in unsere Meldung werfen, warum Anakin Skywalker im Finale von Episode 9 nur zu hören und nicht zu sehen war. Dafür gibt’s nämlich mittlerweile eine offizielle Lore-Erklärung:

87 3 Star Wars Warum Anakin Skywalker in Episode 9 nicht zu sehen war

Darth Vader: Erneute Rückkehr schon 2023?

Wie die für gewöhnlich sehr gut informierte Insider-Seite MakingStarWars berichtet, sollen Anakin Skywalker und Darth Vader spätestens 2023 zurückkehren. Und das im Zuge der neuen Star-Wars-Serie Ahsoka, für die Schauspielerin Rosario Dawson nach The Mandalorian und The Book of Boba Fett abermals die (Ex-Jedi) mimt.

MakingStarWars möchte das direkt vom Set erfahren haben, aktuell finden die Dreharbeiten von Ahsoka statt. So ist aktuell Stuntman Tom O’Connell in Vader-Montur unterwegs, während Hayden Christensen selbst primär als Anakin Skywalker zu sehen sein wird.

Darüber, dass Darth Vader beziehungsweise Anakin Skywalker in Ahsoka auftritt, wurde bereits fleißig spekuliert, wenn man die gemeinsame Geschichte der beiden Charaktere betrachtet: The Clone Wars etablierte Ahsoka Tano als die Schülerin von Anakin Skywalker, was auch unter anderem in Gespräch zwischen ihr und Luke Skywalker in The Book of Boba Fett thematisiert wurde.

Freilich wäre das nicht das erste Aufeinandertreffen von Ahsoka Tano und Darth Vader, begegneten sich die beiden bereits im Zuge der Animationsserie Star Wars Rebels. Die Handlung der Ahsoka-Serie soll sich primär zur ungefähr gleichen Zeit wie The Mandalorian - also nach Episode 6 - abspielen, entsprechend wäre es gut möglich, dass es abermals zu Rückblenden oder dem Auftritt von Machtgeistern kommt.

Wann startet Ahsoka auf Disney Plus?

Zum aktuellen Zeitpunkt hat Ahsoka noch keinen konkreten Releasetermin. Es wäre jedoch gut möglich, dass die neue Star-Wars-Serie spätestens Mitte 2023 auf Disney Plus startet. Das würde nicht nur zum Timing der momentan stattfindenden Dreharbeiten passen, sondern auch den geplanten Terminen weiterer neuer Star Wars-Serien.

So starten 2022 noch Andor, Staffel 2 von The Bad Batch und Tales of The Jedi. Anfang des nächsten Jahres geht es dann mit Staffel 3 von The Mandalorian, Staffel 2 von Star Wars Visions und Young Jedi Adventures weiter. Darauf folgen dann mit ziemlicher Sicherheit Skeleton Crew und Ahsoka.

Einen Überblick über alle kommenden Star Wars-Serien für Disney Plus bekommt ihr hier:

144 10 Star Wars Alle kommenden Star Wars-Serien für Disney Plus

Freut ihr euch darüber, dass Hayden Christensen im Star-Wars-Universum mehr zu tun bekommt? Oder könntet ihr auf die (erneute) Rückkehr von Anakin Skywalker und Darth Vader verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!