Star Wars: Skeleton Crew - Neue Serie erschließt 2023 eine sehr spannende Nische

Hach, nichts schlägt den Geruch von frischen Star-Wars-Ankündigungen am Morgen. Just wurde im Rahmen der Star Wars Celebration 2022 eine brandneue TV-Serie mit Jude Law angekündigt, die 2023 auf Disney+ erscheint. Der Name: Star Wars: Skeleton Crew. Damit ist auch aus dem Sack, worüber bereits vor zwei Wochen gemunkelt wurde: Dass Jon Watts (Spider-Man: No Way Home) Regie für eine Star-Wars-Serie mit einem ganz besonderen inhaltlichen Fokus übernimmt. Schauen wir uns die Details mal an.

Wann spielt Star Wars: Skeleton Crew? Und worum geht's?

Star Wars scheint im Moment im Live-Action-Bereich bloß zwei Ären zu kennen: Die des Imperiums - und die kurz danach. Erstere deckt beispielsweise der neue Andor-Trailer ab:

Star Wars: Skeleton Crew spielt allerdings nach Episode 6 - also in der gleichen Periode wie The Mandalorian und Book of Boba Fett. Die Serie dreht sich um eine Gruppe 10-jähriger Kids von einem kleinen Planeten, die in ein galaktisches Abenteuer verwickelt werden und einen Weg zurück nach Hause finden müssen.

Wieso ist das spannend?

Star Wars: Skeleton Crew verfolgt eine sehr unverbrauchte Perspektive: die von Kindern. Bisher gab es das bloß in ein paar Clone-Wars-Folgen, durch Anakins Augen in Episode 1 und natürlich durch das große Filmmeisterwerk Ewoks – Die Karawane der Tapferen. Oh, außerdem gab es natürlich längst vergessene Bücher wie die Young-Jedi-Knights-Reihe aus Sicht von Jacen und Jaina Solo.

Drehbuch-Schreiber Christopher Ford betont freilich, dass die Serie zwar von Kindern handelt, aber nicht zwangsläufig nur für Kinder sehenswert ist - aber natürlich will man hier auch vermeiden, dass die erwachsenen Fans Skeleton Crew als Kinderkram abtun. Dem Fehler unterlagen viele Zuschauer anfangs auch bei The Clone Wars.

Wann erscheint Skeleton Crew?

Wie bereits erwähnt: Star Wars: Skeleton Crew soll irgendwann 2023 auf Disney+ laufen - ähnlich wie jetzt gerade die neue Kenobi-Serie. Die Dreharbeiten beginnen schon sehr bald nach der aktuellen Star Wars Celebration. Wir bleiben gespannt.

In unserer Übersicht aller weiteren Star-Wars-Filme und -Serien findet ihr übrigens wie immer die restlichen Ankündigungen der Star Wars Celebration. Auch in puncto Gaming könnte noch etwas passieren, schließlich gab es erst kürzlich erste angebliche Infos über den Nachfolger von Star Wars Jedi: Fallen Order. Hach, endlich wieder mehr Star Wars.