Star Wars: Nur 9 Monate nach Release ist für ein neues Spiel Schluss - es hat nicht mal für Steam gereicht

Eigentlich sollte Star Wars: Hunters noch auf Steam erscheinen. Jetzt wurde das Server-Aus verkündet.

Ihr habt noch nie von Star Wars: Hunters gehört? Wir können es euch nicht verübeln. GameStar-Leser fühlen sich vor allem auf dem PC zu Hause, deswegen hattet ihr den kostenlosen Arena-Shooter vielleicht bisher einfach nicht auf dem Radar.

Denn Star Wars: Hunters ist seit seinem Release im Juni 2024 bisher nur für Android, IOs und auf Nintendo Switch erschienen.

Eine Veröffentlichung auf Steam war eigentlich für Anfang 2025 geplant, doch darum ist es verdächtig still geworden. Auf der Valve-Plattform gibt es zwar noch eine offizielle Shop-Seite, mit einem Steam-Release solltet ihr aber aktuell nicht mehr rechnen.

Und das aus gutem Grund. Entwickler Zynga hat nämlich offiziell bekannt gegeben, dass am 1. Oktober 2025 die Server von Star Wars: Hunters abgeschaltet werden. Damit ist nicht mal ein Jahr nach Launch Schluss für den Free2Play-Shooter.

Da es sich bei Star Wars: Hunters um ein Multiplayer-Spiel à la Valorant oder Overwatch handelt, bedeutet das natürlich das endgültige Aus für den Titel. Ohne Offline-Modus oder Singleplayer-Komponente wird Star Wars: Hunters am 1. Oktober 2025 voll und ganz begraben.

1:18 In Star Wars: Hunters tretet ihr jetzt in 4v4 Arena-Schlachten gegeneinander an

Für Star Wars: Hunters bricht die letzte Jagd an

Zu der Entscheidung, den Krieg-der-Sterne-Titel abzuschalten, schreibt Zynga die folgenden Zeilen auf der hauseigenen Website:

Liebe Hunter, wir bedanken uns für eure unglaubliche Unterstützung und dafür, dass ihr Teil der Welt von Vespaara geworden seid. Nach reiflicher Überlegung möchten wir euch mitteilen, dass Star Wars: Hunters am 15. April sein letztes Inhalts-Update bekommt. Das Spiel wird bis zum 1. Oktober 2025 spielbar bleiben, bis die Online-Server abgeschalten werden. Wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist und möchten euch versichern, dass diese Entscheidung nicht leichtfertig getroffen wurde. Uns haben eure Leidenschaft und euer Engagement für das Spiel viel bedeutet und wir werden euch während des gesamten Übergangprozesses mit weiteren Informationen und Updates versorgen.

Wer echtes Geld für Star Wars: Hunters ausgegeben hat, darf aktuell nicht mit einer Rückerstattung rechnen. Aus dem FAQ von Zynga geht hervor, dass Spieler nicht für erworbene Ingame-Währung oder Season Passes kompensiert werden sollen.

Übrigens lief es zu Beginn für Star Wars: Hunters sogar recht gut. In den ersten beiden Tagen nach Release wurde der kostenlose Arena-Shooter über eine Million Mal heruntergeladen, während Spieler knapp 500.000 US-Dollar für Ingame-Käufe ausgegeben hatten - wir berichteten darüber.

Genaue Spielerzahlen sind für Star Wars: Hunters allerdings nicht bekannt. Auf Metacritic musste die Switch-Version ordentlich Kritik einstecken. Der Durchschnittswert für den Multiplayer-Shooter steht aktuell bei mauen 57 Prozent. Hier wird vor allem das aggressive Live-Service-Modell und die nicht vorhandene Langzeitmotivation kritisiert.

Falls ihr euch dafür interessiert, was aktuell sonst so rund um Star Wars passiert: Am 22. April geht Staffel 2 von Andor bei Disney Plus an den Start. Außerdem hat Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy erst kürzlich ein Update zu den kommenden Kinofilmen gegeben. Hier macht The Mandalorian & Grogu 2026 den Anfang.