Star Wars: Handy-Spiel knackte 2024 fast eine Million Downloads in nur zwei Tagen, kommt bald auf Steam

Am 27. Januar 2025 startet Star Wars: Hunters auch auf Steam.

Star Wars: Hunters ist ein kostenloser Arena-Battle-Shooter. Teams aus jeweils vier Charakteren kämpfen gegeneinander und nutzen dabei die Vorteile ihrer jeweiligen Klasse.

Das Spiel erschien im Frühjahr 2024. Dabei wurde der Titel zunächst nur für die Nintendo Switch und mobile Geräte veröffentlicht. Mit offenbar großem Erfolg. Denn Entwickler Zynga gab jüngst bekannt, dass das Spiel bald bei Steam erscheint.

Knapp 1 Million Downloads in zwei Tagen

Bereits kurz nach dem Release wurde der große Erfolg des Spiels vermeldet. Demnach erreichte Star Wars: Hunters in nur zwei Tagen knapp 1 Million Downloads. Außerdem erzielte die App knapp 500.000 US-Dollar durch In-Game-Verkäufe - und zählte unter anderem in den USA und Kanada Anfang Juni zu den Top 10 der am häufigsten heruntergeladenen Spiele.

Dieser Erfolg war maßgeblich ausschlaggebend dafür, dass Star Wars: Hunters eine PC-Version erhält. So sagt Yaron Leyvan, geschäftsführender Vizepräsident für Games bei Zynga (Zitat via IGN):

Der Erfolg von Star Wars: Hunters auf mobilen Geräten und Nintendo Switch hat zu unserer Entscheidung geführt, das Spiel auf den PC zu erweitern. Das ist etwas, wonach unsere Fan-Community gefragt hat, und wir freuen uns sehr, noch mehr Spieler in Vespaara begrüßen zu können. Dieser Moment markiert auch einen Meilenstein für Zynga, da wir eines unserer Spiele zum ersten Mal auf den PC bringen.

Zwei Playtests geplant

Die PC-Version soll das Spiel technisch und visuell verbessern. Dazu gehören unter anderem höher aufgelöste Texturen und eine höhere Rendering-Qualität. Zudem wird die Unterstützung für Tastatur, Maus und Wireless-Controller hinzugefügt.

Der Early Access ist für den 27. Januar 2025 geplant. Vorher können Spielerinnen und Spieler jedoch schon durchstarten. Vom 13. bis zum 16. Dezember 2024 und vom 10. bis zum 13. Januar 2025 finden zwei Playtests auf Steam statt, für die derzeit die Anmeldungen laufen – Details dazu findet ihr auf der Steam-Produktseite des Spiels.

Die Pressemitteilung lässt vermuten, dass Star Wars: Hunters auch auf andere Plattformen portiert werden soll. Einzelheiten gibt’s dazu aber noch nicht.

Bislang ist Zynga vor allem für Mobile- und Social-Games bekannt. So hat das Studio etwa Farmville oder CSR Racing entwickelt. 2022 wurde Zynga vom GTA-Publisher Take-Two Interactive gekauft – für 12,7 Milliarden US-Dollar.