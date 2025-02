Aus Starfield wird Star Wars: Riesiges Fan-Projekt erreicht die nächste Stufe, jetzt könnt ihr sogar als Droide spielen

Ihr könnt in der Star-Wars-Mod jetzt auch selbst mit Droiden-Rüstung spielen.

Starfield ist nicht unbedingt der Fanliebling unter Bethesdas Rollenspielen. Das Space-Abenteuer musste viel Kritik einstecken, hat aber auch eine belebte Modding-Community hervorgebracht. Mit Star Wars: Sith Empire und The Star Wars Genesis wurden gleich zwei Mega-Projekte von Fans auf die Beine gestellt, die Starfield in einen Traum für Liebhaber des SciFi-Klassikers verwandeln.

Genesis hat jetzt seinen siebten großen Patch namens »Dawn of the Empire« erhalten, der noch mehr Inhalte in die Conversion-Mod einspeist.