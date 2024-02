Nach Star Wars Jedi kommt vom gleichen Team ein Ego-Shooter, angeblich mit einem Mandalorianer

Geleakte Infos legen nahe, dass die Star-Wars-Jedi- und Titanfall-Macher an einem Mandalorianer-Spiel schrauben.

Das kalifornische Entwicklungsstudio Respawn mausert sich immer weiter zu dem Star-Wars-Studio schlechthin. Nachdem sie in den letzten Jahren bereits mit Star Wars Jedi: Fallen Order und dessen Nachfolger Survivor großer Erfolge feierte, setzte Electronic Arts das Studio direkt an zwei weitere Spiele rund um Star Wars.

Bei einem handelt es sich um ein neues Strategiespiel, das andere soll ein Ego-Shooter werden. Mehr Details wurden dazu nicht enthüllt, jetzt will das Portal Insider Gaming allerdings von einigen internen Quellen erste Informationen dazu erfahren haben. Demnach wird der Ego-Shooter ein Kopfgeldjäger-Spiel, in dem wir einen Mandalorianer steuern.

1:16:28 Neue Hoffnung für Star Wars: Jedi Survivor, Andor und die Hohe Republik

Das sind die neuen Informationen

Laut Insider Gaming steuern wir in dem neuen Spiel einen mandalorianischen Kopfgeldjäger zu einer Zeit, als sich das Imperium auf dem Höhepunkt seiner Macht befand. Also irgendwann zwischen Episode 3 und Episode 4. Als Kopfgeldjäger machen wir dann wiederum in linearen Levels Jagd auf flüchtige Verbrecher, die wir lebendig oder tot abliefern und dafür bezahlt werden.

Typisch Mandalorianer stehen uns haufenweise kleine Gadgets zur Verfügung. Laut Insider Gaming können wir mindestens auf Handgelenk-Raketen, Greifhaken und einem Visier zurückgreifen, mit dem sich Feinde und Kopfgelder tracken lassen.

Integral für die Spielerfahrung soll außerdem das Jetpack sein. Das soll uns in den Feuergefechten eine große Mobilität verleihen, indem wir dashen, springen oder über den Boden schlittern. Die Kämpfe entfalten damit also ein extrem hohes Tempo und auch geheilt wird nur, wenn viele Kills aufeinander folgen.

Ob wir einen namhaften Mandalorianer spielen, wurde nicht enthüllt. Boba Fett wäre eine Möglichkeit, Din Djarin aus The Mandalorian hingegen weniger. Letzterer kommt erst nach dem Ende des Imperiums an ein Jetpack und behauptet dann, zuletzt als Kind damit geflogen zu sein.

Wie verlässlich ist die Quelle?

Offiziell sind all diese Informationen bislang nicht. Es ist nur bekannt, dass Respawn an einem Ego-Shooter im Star-Wars-Universum arbeitet und dass daran mit Peter Hirschmann ein Branchen-Veteran beteiligt ist.

Allerdings steckt hinter Insider Gaming mit Tom Henderson ein bekanntermaßen hervorragend vernetzter Insider, der schon in der Vergangenheit häufig wahre Vorhersagen auf Basis anonymer Quellen gemacht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist also recht hoch, dass die Informationen zumindest teilweise der Wahrheit entsprechen.

Es würde zudem zu Respawn passen, einen derartigen Ego-Shooter zu entwickeln. Mit Titanfall und Apex Legends hat das Studio bereits mehrmals gezeigt, dass sie wissen, wie sich Schießereien aus der Ego-Ansicht mit einer hohen Beweglichkeit kombinieren lassen.

Bevor EA das Spiel allerdings offiziell ankündigt, solltet ihr keine dieser Infos als gesichert betrachten. Wir haben bei dem Publisher eine Stellungnahme angefragt.