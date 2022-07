Star Wars Jedi Survivor: Offizielle Actionfigur teast zwei große Veränderungen für Cal Kestis an

Bei bärtigen Jedi-Rittern mit einem Blaster müssen wahrscheinlich nicht nur wir an Kyle Katarn denken. Bei dem kommenden Star Wars-Spiel Jedi: Survivor steht allerdings nicht Luke Skywalkers alter Kumpel, sondern stattdessen Cal Kestis im Mittelpunkt. Und dafür hat sich Cal für offensichtlich von Kyle Katarn inspirieren lassen.

Denn wie offizielles Star Wars-Merchandise zeigt, bekommt Cal Kestis in Jedi: Survivor ebenfalls Blaster und Bart. Genauso spannend: Dank eines neuen Leaks könnte der Release des neuen Krieg der Sterne-Spiels von Respawn Entertainment bereits auf März 2023 eingegrenzt werden. Wir liefern euch alle Infos.

Eine Übersicht aller neuen Star Wars-Spiele, die neben Jedi: Survivor kommen, findet ihr übrigens hier:

292 28 Mehr zum Thema Alle kommenden Star Wars-Spiele

Jedi: Survivor mit neuem Look und neuer Waffe

Cal Kestis mit Blaster und Bart: Auf der San Diego Comic-Con 2022 gab es für Fans von Star Wars, DC, Marvel und Co. natürlich wieder Ankündigungen ohne Ende. Eine kleine Produktenthüllung könnte aber uns schon jetzt wichtige Details zu dem Videospiel Jedi: Survivor verraten. So wurde nämlich eine neue Actionfigur der Star Wars Vintage Collection für den Jedi-Ritter Cal Kestis vorgestellt.

Das spannende daran: Die enthüllt nicht nur Cals neuen Look mit Bart und Weste, sondern zeigt ihn ebenso mit einem Holster und Blaster an der Hüfte. Cals treuer Droidenbegleiter BD-1 ist natürlich ebenfalls enthalten, der bereits im direkten Vorgänger Jedi: Fallen Order eine prominente Rolle spielte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bekommt Jedi: Survivor eine Shooter-Mechanik? Die Enthüllung der Actionfigur bringt für das kommende Videospiel natürlich spannende Implikationen. Denn die Vintage Collection fällt in der Regel sehr vorlagengetreu aus und weicht nur in absoluten Ausnahmen von dem etablierten Look und Design ab. Dass die Cal-Figur einen Blaster bei sich trägt, könnte bedeuten, dass wir den in Jedi: Survivor ebenso benutzen dürfen.

Respawn Entertainment könnte also für Jedi: Survivor Cals Fähigkeiten-Repertoire nicht nur im Bereich Lichtschwertkampf und Macht ausbauen. Möglicherweise bekommen wir damit neue Facetten für den Fernkampf spendiert. Respawn dürfte in dieser Hinsicht außerdem kaum enttäuschen. Immerhin zeichnete sich das Entwicklerstudio vor Jedi: Fallen Order durch Shooter wie Apex Legends oder Titanfall aus.

Fans sollten sich natürlich nicht zu früh freuen und erst einmal offizielle Informationen seitens Respawn abwarten. Im Anbetracht des offiziellen Star Wars-Merchandise zu Jedi: Survivor wäre es aber direkt überraschend, sollte es Cal im Spiel nicht von einem Blaster Gebrauch machen dürfen.

Release schon im März 2023?

Release-Zeitraum vielleicht geleakt: Bisher hat Respawn Entertainment nur durchblicken lassen, dass Jedi: Survivor kommendes Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint. Offiziell gibt es aktuell keinen konkreten Release-Termin. Auf der PlayStation-Website war aber für kurze Zeit ein Eintrag für März 2023 zu sehen, der mittlerweile wieder gelöscht wurde (via Twitter).

Noch nicht offiziell bestätigt: Dabei könnte es sich natürlich um ein Versehen handeln oder aber um die Bestätigung, dass wir 2023 nicht zu lange auf die Rückkehr von Cal Kestis warten müssen. Abermals sollten Fans eine offizielle Info seitens Respawn Entertainment abwarten - Daumen drücken!

Falls euch der aktuelle Star Wars-Content ein wenig zu viel wird, hilft euch vielleicht unser Podcast mit den Film- und TV-Experten von Nerd & Kultur weiter:

Link zum Podcast-Inhalt

Die wichtigsten Infos zu Jedi: Survivor

Jedi: Survivor wird die direkte Fortsetzung zu Jedi: Fallen Order und erscheint schon kommendes Jahr. Für das Star Wars-Spiel kehrt Schauspieler Cameron Monaghan als Cal Kestis zurück, abermals mit seinem Droiden-Begleiter BD-1 an der Seite. Auf Steam ist übrigens mittlerweile eine offizielle Seite zum Spiel aufgeschlagen, Systemanforderungen oder sonstige Details lassen aber noch auf sich warten.

Details zu Story oder dem Gameplay gibt es aktuell nicht. Aber zumindest einen ersten Trailer, in dem der Großinquisitor aus Star Wars Rebels und ebenso der TV-Serie Obi-Wan Kenobi auf Disney Plus zurückkehrt. Werft am besten selbst einen Blick hinein:

Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Star Wars Jedi: Survivor? In welche Richtung sollen eurer Meinung nach Story und Gameplay gehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!