Star Wars Jedi: Survivor - Bei diesem Fan-Trailer wünschten wir, er wäre echt

Der Singleplayer-Hit Star Wars Jedi: Fallen Order soll eine Fortsetzung bekommen – das ist schon länger bekannt, im Januar 2022 kam die offizielle Bestätigung von EA. Mittlerweile ist auch der Titel schon so gut wie bestätigt: Star Wars Jedi: Survivor soll der zweite Teil laut hartnäckiger Gerüchte heißen.

Es fehlt jedoch noch an einem Release-Datum, genauso wie an Trailern oder Gameplay. Die YouTuber-Gruppe Enfant Terrible dachte sich das wohl auch und veröffentlichte einen selbst erstellten Trailer, wie das neue Star-Wars-Spiel in der Unreal Engine 5 aussehen könnte.

Kein offizieller Trailer

Das ist jedoch kein echter Trailer! Nichts davon ist von offizieller Seite, es ist lediglich ein aufwändiges Fan-Projekt. Es gibt uns aber schon einmal einen Vorgeschmack, in welche Richtung Star Wars Jedi: Survivor gehen könnte. Und wow, das schaut schon richtig gut aus!

Was ist zu sehen? Eingeleitet wird das Video mit dem Zusammenstellen eines Lichtschwertes, während ein Männerchor die epische Stimmung untermalt. Neben ein paar Action-Szenen werden verschiedene Planeten und Landschaftsaufnahmen, unter anderem von Tatooine, gezeigt. Darth Vader darf in einem Star Wars-Trailer natürlich nicht fehlen, es ist aber auch eine unbekannte Lichtschwert-Kämpferin zu sehen.

Enfant Terrible hat schon einige Fan-Trailer und Kurzvideos zu bekannten Videospiel-Marken veröffentlicht, die meisten davon wurden in der Unreal Engine 5 entwickelt. Ein Fan-Trailer zu einem Herr der Ringe-Spiel würde Fabiano wahrscheinlich auch gut gefallen, er beschwert sich in unserem Plus-Artikel nämlich über fehlende Spiele des Franchise und zeigt auf, was Star Wars eindeutig besser macht:

Was wissen wir zu Star Wars Jedi: Survivor?

Wann das Spiel erscheint, ist noch nicht sicher. Es kann aber gut sein, dass es im Frühjahr 2023 veröffentlicht wird, wenn wir die Pläne für das nächste Geschäftsjahr von EA betrachten. Was wir genau zu Star Wars Jedi: Survivor wissen, hat euch André hier zusammengefasst:

Noch mehr Star Wars: Außerdem steht die Star Wars Celebration kurz vor der Tür. Das große Event läuft dieses Jahr vom 26. bis 29. Mai. Wenn es dabei zu Ankündigungen von Spielen und Serien kommt, erfahrt ihr es natürlich gleich bei uns!