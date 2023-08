Star Wars könnte nach 8 Jahren endlich eine brennende Frage aus Episode 7 beantwortet haben

Die Leiche von Darth Vader beziehungsweise Anakin Skywalker wurde auf dem Waldmond Endor verbrannt. Jahre später sollte sich die Maske des Sith-Lords im Besitz von Kylo Ren wiederfinden. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eine ganz bestimmte Frage plagt die Star Wars-Community bereits seit Jahren: Wie ist Kylo Ren eigentlich an den Helm von Darth Vader gekommen? Über dieses Geheimnis zerbrechen sich Fans schon seit vor dem Kinostart von Episode 7 - Das Erwachen der Macht im Jahr 2015 den Kopf, teaserte ja bereits der Trailer dieses Mysterium an.

Doch um es in den Worten von Maz Kanata zu sagen: Eine gute Frage für eine andere Zeit. Denn die Sequel-Trilogie sollte darauf nie eine Antwort liefern - genauso, wie wir bis heute noch immer nicht wissen, wie Anakin Skywalkers Lichtwert in die Hände der illustren Barbesitzerin gelang.

Zumindest die brennende Frage um Darth Vaders Helm könnte Lucasfilm aber jetzt beantwortet haben - und zwar im Zuge der neuen Kurzgeschichtensammlung From A Certain Point Of View: Return of the Jedi.

Wie kam Kylo Ren eigentlich an Darth Vaders Helm?

Hier beleuchten über 40 innere Monologe der unterschiedlichsten Star Wars-Figuren und Kreaturen, wie sie den Krieg der Sterne eigentlich miterlebt haben. Dabei stellt sich zum Beispiel heraus, dass der Sarlacc in der Grube von Carkoon nie jemanden fressen, sondern eigentlich nur Freunde haben wollte.

Doch zurück zum Thema: Die Kurzgeschichte The Steadfast Soldier von Adam Christopher (via Twitter X) dreht sich um Allegiant General Enric Pryde, den Fans natürlich aus Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers kennen. Dabei stellt sich heraus, dass Pryde kurz nach der Schlacht von Endor und der vernichtenden Niederlage des Imperiums persönlich auf dem Waldmond unterwegs war.

Basierend darauf lässt sich spekulieren: Pryde könnte über die Überreste von Darth Vaders Bestattung gestolpert sein, dessen Helm eingesackt und früher oder später Supreme Leader Snoke überreicht haben. Und da Snoke seinen Schüler Ben Solo mithilfe der dunklen Seite korrumpierte, liegt nahe, dass er ihm Vaders Maske als Geschenk überließ.

Kylo Ren (Adam Driver) wurde in Episode als Vader-Fanboy etabliert. Wie genau der Nachfahre von Anakin Skywalker an den Helm des Sith-Lords kam, wurde in den Filmen nie geklärt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Offiziell bestätigt ist diese Theorie natürlich nicht, aber die mögliche Erklärung lässt sich definitiv zwischen den Zeilen herauslesen. Ob wir wirklich mal eine eindeutige Schilderung der Ereignisse bekommen, lässt sich momentan nicht sagen - sofern es die überhaupt braucht.

Was meint ihr: Haltet ihr die mögliche Erklärung dafür, wie der Helm von Darth Vader in die Hände von Kylo Ren gelangte, für stichhaltig? Oder seid ihr nicht überzeugt? Welches Mysterium aus dem Krieg der Sterne-Universum sollte eurer Meinung nach unbedingt beantwortet werden - und welches nicht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!