Star Wars enthüllt tragischen Plot Twist: Der Sarlacc wollte nie jemanden fressen

Offenbar haben sich Boba Fett und der Sarlacc aus der Grube von Carkoon auf dem falschen Fuß erwischt. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Star Wars enthüllt endlich, worauf niemand gewartet hat: Was durch den Kopf(?) des Sarlaccs aus Episode 6 geht, der für Jabba the Hutt schon unzählige Opfer verschlungen und über 1.000 Jahre verdaut hat. Und dabei stellt sich heraus: Eigentlich wollte das Ungetüm niemanden fressen, sondern nur Freunde haben.

Ein tragisches Star Wars-Monster

Und nein, allzu ernst solltet ihr diese Enthüllung nicht nehmen, obwohl sie tatsächlich zum offiziellen Star Wars-Kanon zählt. Was wir jetzt über den Sarlacc erfahren, stammt aus dem neuen Star Wars-Buch From A Certain Point of View: Return of the Jedi. Schon vorangegangene Teile haben Perspektiven der unterschiedlichsten Charaktere und Figuren beleuchtet und dabei eben auch ein bisschen Humor mit einfließen lassen.

Falls ihr euch gerade fragt, um was es überhaupt geht: Der Sarlacc in der Grube von Carkoon wurde regelmäßig von Gangsterboss Jabba besucht, um aus Hinrichtungen ein Event zu machen. In Episode 6 versucht er auch Luke Skywalker, Han Solo, Lando Calrissian an das Monster zu verfüttern, im Schlund des Ungeheuers landeten aber nur Jabbas Handlanger und sogar Boba Fett.

Eine der 40 neuen Kurzgeschichten aus Return of the Jedi: A Certain Point of View widmen sich nun eben den Gedanken des Sarlacc, die eine ziemlich herzzerreißende Enthüllung bereithalten: Das Monster will Liebe und niemanden fressen. Der innere Monolog des Scarlacc (von Charlie Janes Anders geschrieben) lautet dabei wie folgt:

Leute, hört auf, euch gegenseitig in meinen Mund zu schmeissen! Ich mein das Ernst, ich habe das euch auf jeden erdenklichen Weg wissen lassen und ihr macht einfach weiter. Immer wieder surrt eine dieser fliegenden Maschinen vorbei, gefüllt mit spindeldürren Kreaturen, die mit ihren Gliedmaßen in der Gegend herumwabbeln. Ich hatte immer darauf gehofft, dass sie kommen, um sich mit mir anzufreunden. Aber dann fallen sie einfach in meinen Mund, ohne überhaupt zu versuchen, mit mir ein Gespräch anzufangen. Ich hatte tatsächlich mal Freunde, als meine Art durch die Sterne und auf der Suche nach einem Ort, wo wir uns vergraben können, gedriftet sind. Doch seit ich hier angekommen bin, habe ich nur diese kleinen Lebewesen gesehen und ich mag irgendwie, wie die aussehen.

Fühlt sich jetzt noch jemand schlecht, wie sich Boba Fett im Zuge seiner persönlichen Star Wars-Serie auf Disney Plus an dem Sarlacc gerächt hat?

Return of the Jedi: A Certain Point of View ist übrigens ab dem 29. August 2023 im Handel erhältlich, wenn ihr euch mit weiteren unterschiedlichen Perspektiven aus dem Star Wars-Universum beschäftigen wollt. Auf Twitter X wurden bereits Kurzgeschichten von Salacious B. Crumb, Bib Fortuna, Max Rebo oder EV-9D9 angeteast.

Was haltet ihr von der Enthüllung um den Sarlacc aus Star Wars: Episode 6? Wie gut gefallen euch allgemein die Geschichten aus A Certain Point of View? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an neue Filme, TV-Serien und Videospiele aus dem Krieg der Sterne-Universum? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!