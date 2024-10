Star Wars: Die Fortsetzung von Episode 9 verliert bereits den dritten Drehbuchautoren

Rey (Daisy Ridley) werden wir in ihrem neuen Film auf jeden Fall wiedersehen - aber was ist mit Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac)? Bildquelle: Disney

Den Jedi-Orden wieder aufbauen, die alten Fehler korrigieren und einer neuen Generation von Schülern den Umgang mit der Macht lehren. Das soll Rey Skywalkers neue Aufgabe in ihrem kommenden Solo-Film, mit dem Arbeitstitel »New Jedi Order«, im Star-Wars-Universum sein.

Dass der Streifen am Ende den Namenszusatz Episode 10 verliehen bekommt, steht zwar noch in den Sternen. Inhaltlich handelt es sich bei Reys neuem Abenteuer aber definitiv um die Fortsetzung von Episode 9 - Rise of Skywalker.

2023 wurde das neue Projekt angekündigt und es stand alles schon fest: Regie, Drehbuch und Release-Zeitfenster. Jetzt bricht einer dieser Pfeiler in sich zusammen wie der Todesstern bei dem Angriff der Rebellen.

Rey verliert ihren Co-Piloten fürs Drehbuch

Wie das Magazin Variety jetzt schreibt, verlässt der Drehbuchautor Steven Knight (No Turning Back, Im Netz der Versuchung) das Projekt überraschend. Noch im März 2023 übernahm Knight die Arbeit von Damon Lindelof (Lost, Watchmen) und Justin Britt-Gibson (Counterpart, Banshee), die dem Werk ebenfalls den Rücken kehrten.

Derzeit suchen Lucasfilm und Disney also nach einem neuen Kandidaten für den Posten.

Sharmeen Obaid-Chinoy bleibt aber im Regiestuhl sitzen. Die Filmemacherin arbeitete zuletzt an der Superhelden-Serie Ms. Marvel mit und bekam die vergangenen Jahre auch gleich zweimal den Oscar für den besten Dokumentar-Kurzfilm verliehen.

In einem Interview im Juni 2024 gab Obaid-Chinoy preis, dass sie sich sehr freut, Reys Geschichte weiter erzählen zu können (via Variety). Konkret sagte sie:

Die Geschichte, die mich am meisten interessiert, ist die Reise von Rey als weiblicher Jedi. [...] So kann ich meine Erfahrungen am besten einbringen.

Was zu »New Jedi Order« bekannt ist

Der neue Film, mit dem Arbeitstitel »New Jedi Order«, wird 15 Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers spielen. Rey hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Jedi-Orden wieder aufzubauen und leitet eine Akademie, die ihre Schüler im Umgang mit der Macht unterrichtet.

Mit an Bord ist natürlich Daisy Ridley, die die Titelheldin Rey Skywalker verkörpert. Neben ihr ist aber noch kein weiteres Mitglied der Besetzung bestätigt. Es ist aber durchaus denkbar, dass einige bekannte Charaktere aus Episode 7-9 wie zum Beispiel Reys Freund Finn (John Boyega) oder Pilot Poe Dameron (Oscar Isaac) zurückkehren werden - und sei es nur in kleinen Cameo-Rollen.

Reys neues Solo-Abenteuer soll eigentlich Ende 2026 in die Kinos kommen. Ob dieser Plan jetzt noch durchgesetzt werden kann, bleibt abzuwarten.

Am 21. Mai 2026 geht es aber erst einmal mit The Mandalorian & Grogu weiter, die dann zusammen wieder die Galaxis unsicher machen.

Falls ihr vorher schon wieder mehr Star Wars in eurem Alltag braucht: Ab dem 3. Dezember 2024 könnt ihr die neue Serie Skeleton Crew mit Jude Law auf Disney+ anschauen.