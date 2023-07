Star Wars: Endlich gibt’s ein Update zur Lando-Serie - doch das ist alles andere als erfreulich

Was wurde eigentlich aus der geplanten Star Wars-Serie um Donald Glover als Lando Calrissian? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir von der geplanten Lando-Serie mit Donald Glover gehört haben. Für den altbekannten Fan-Liebling aus der klassischen Trilogie und auch Solo: A Star Wars Story war eigentlich ein eigenes Abenteuer für Disney Plus geplant.

Macht euch nicht zu viel Hoffnung

Seit der ursprünglichen Ankündigung im Jahr 2020 hat man jedoch kaum mehr was davon gehört. Und jetzt gibt es endlich ein Update von Drehbuchautor Justin Simien, das nicht gerade optimistisch stimmt. Im Interview mit The Direct erklärt er, dass wir nicht die Einzigen sind, die auf ein Update seitens Disney und Lucasfilm warten:

Ich habe zweifellos mein Herz ausgeschüttet und eine lange Zeit daran gearbeitet, um eine großartige Serie auf die Beine zu stellen. Es hat sich so angefühlt, als würde jeder sie lieben. Und dann wurde mir gesagt, dass ich pausieren soll, weil es Probleme mit der Terminfindung gibt. Das letzte Update habe ich [2020] vor ein paar Jahren bekommen, ich habe also keine Ahnung, was der aktuelle Stand ist.

Im Moment sieht es also nicht danach aus, als würde die Lando-Serie in absehbarer Zeit zustande kommen. Tatsächlich hatte sich im Mai 2022 die Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy gegenüber CinemaBlend bereits dazu geäußert. Das Update hat aber auch nicht allzu viel Hoffnung gemacht.

Kennedy zufolge liegt der Ball aktuell beim Lando-Darsteller Donald Glover, der alle Karten in der Hand hält . Glover selbst ist als Schauspieler, Musiker, Autor und Produzent definitiv viel beschäftigt, Kennedy sprach zu dem Zeitpunkt davon, es mit Lando weiter versuchen zu wollen.

Wollt ihr ein bisschen in Erinnerungen schwelgen, haben wir den Trailer zum Han Solo-Film mit Donald Glover als Lando Calrissian hier für euch eingebunden:

Lando und neue Star Wars-Serien

Worum soll es in Lando gehen? Die Star-Wars-Serie um Lando Calrissian hätte sich ersten Infos zufolge nicht nur um die Version von Donald Glover, sondern auch die von Billy Dee Williams drehen sollen. Von zwei unterschiedlichen Zeitebenen ist die Rede, aber weitere Details zur Story sind bisher nicht bekannt.

Fans haben sich übrigens weiterhin konsequent für ein Solo: A Star Wars Story 2 eingesetzt, während es sogar Gerüchte um eine Qi’ra-Serie mit Emilia Clarke gibt. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was glaubt ihr: Wird die Star Wars-Serie um Lando Calrissian jemals erscheinen oder ist das Projekt mit Donald Glover komplett in der Versenkung verschwunden? Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Lando freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Auf welche kommende Star Wars-Serie freut ihr euch am meisten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!