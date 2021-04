Womöglich können wir bald alle mit einer eleganteren Waffe aus zivilisierteren Tagen herumrennen und müssen nicht länger auf plumpe Blaster zurückgreifen - sofern wir denn das nötige Kleingeld dafür haben: Disney arbeitet aktuell an einem »echten« Lichtschwert und könnte damit die Kindheitsträume eines jeden Star-Wars-Fans wahr machen.

Wie Disneys »echtes« Lichtschwert aussehen soll

Hochwertiger Griff, ausfahrbare Klinge: Natürlich werdet ihr mit dem von Disney geplanten Lichtschwert keine Gliedmaßen abhacken können, sondern maximal irritierte Blicke ernten, wenn ihr das Teil jemandem an den Kopf haut. Das Projekt basiert auf einem Patent (via Google Patents), welches schon 2018 eingetragen und zu dem erst jetzt das Endprodukt präsentiert wurde.

Konkret soll das Produkt wie folgt funktionieren: Im Griff des Lichtschwerts verstecken sich Hälften eines Zylinders, die per Kopfdruck in Sekundenschnelle ausgefahren werden und damit das Zünden einer Laserklinge simulieren. Einfahren lässt sich der Zylinder genauso schnell.

Gleichzeitig wird beim Aktivieren im Inneren eine LED-Spule angeschmissen, welche den Look eines Lichtschwerts zusätzlich abrundet. Von Augenzeugen wird der gesamte Prozess mit dem Ein- beziehungsweise Ausrollen eines Meterbands verglichen, während der gesamte Prozess stark an die Waffen der Jedi und Sith aus den Star-Wars-Filmen erinnert.

Hinter verschlossenen Türen: Nein, aktuell gibt es kein Bild oder Videomaterial zu dieser Art Lichtschwert - das Produkt wurde bei Disney auf einer privaten Konferenz vorgestellt. Momentan können wir uns lediglich auf Augenzeugenberichte wie die von Carlye Wisel auf Twitter oder dem Disney-Parks-Vorsitzenden Josh D'Amaro persönlich berufen.

Scott Trowbridge, Portfolio Creative Executive and Studio Leader von Disney äußerte sich ebenfalls zu den Berichten und bestätigte die Existenz dieser Lichtschwerter: »Ja, es war, beziehungsweise ist echt und … noch nicht [für die Öffentlichkeit bestimmt].«

Wie steht es um den Preis und die Verfügbarkeit? Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann, wo und zu welchem Preis Disneys neue Lichtschwerter verfügbar sein werden. Allerdings ist davon auszugehen, dass Produkte dieser Art exklusiv in Disney-Hotels oder Themen-Parks - wie zum Beispiel Galaxy's Edge in den US-Amerikanischen Disney Resorts - vertrieben werden.

Die Anschaffung dieser »Waffen« könnte sich ebenfalls kostspielig gestalten, handelt es sich bei diesen Lichtschwertern um keine einfachen Spielzeuge. Stattdessen dürften sich die Preise auf 200 bis 350 US-Dollar oder sogar mehr belaufen - wie es bei den aktuell verfügbaren und hochwertigeren Repliken der Fall ist.

Was sonst bei Star Wars passiert

Während sich konkrete Details zu Disneys geplantem Lichtschwert in Grenzen halten, sieht die Zukunft von Star Wars im Bereich des Kinos, TVs und der Videospiele schon recht rosig aus. Wir haben für euch bereits zusammengefasst, welche Krieg-der-Sterne-Filme, -Serien für Disney Plus und Spiele für PC und Konsolen sich bereits in Entwicklung befinden.

So startet beispielsweise am 4. Mai 2021 mit The Bad Batch die nächste Star-Wars-Serie auf Disney Plus und mit Rogue Squadron am 22. Dezember 2023 der nächste Film in den Kinos, während The Lego Star Wars Skywalker Saga erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschoben wurde.

Auf welchen neuen Star-Wars-Content freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.