Star Wars hat einen neuen Chef: Über Filme und Serien entscheidet jetzt ein alter Bekannter

Star-Wars-Fans kennen Dave Filoni nicht nur von hinter der Kamera: In The Mandalorian wurde der neue Lucasfilm-COO sogar selbst Bestandteil des Krieg-der-Sterne-Universums. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wenn es um neue Filme und Serien im Star-Wars-Universum geht, hat Dave Filoni ab sofort ein Wörtchen mitzureden. Mit seiner neuesten Beförderung entscheidet der (Co-)Schöpfer von The Clone Wars oder The Mandalorian gemeinsam mit Kathleen Kennedy, wohin es mit dem Krieg der Sterne geht.

Dave Filoni ist jetzt COO bei Lucasfilm

Wie Vanity Fair berichtet, wurde Dave Filoni zum Chief Creative Officer (also COO) bei Lucasfilm ernannt. Das bedeutet konkret, dass er über die Zukunft von Star Wars entscheidet. Dafür arbeitet Filoni eng mit der amtierenden Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy und auch der Produzentin Carrie Beck zusammen.

Schon zuvor übernahm Filoni bei neuen Star-Wars-Filmen und -Serien eine wichtige Rolle. Allerdings wurde er bisher eigentlich erst zurate gezogen, wenn über bestimmte Projekte und deren Ausrichtungen bereits entschieden war. Hier kam es dann viel eher auf den letzten Schliff an, ab sofort ist Filoni aber ab der ersten Minute involviert. Im Gespräch mit Vanity Fair betont Dave Filoni:

Ich sage den Leuten nicht, was sie zu tun haben. Ich sehe mich in einer Rolle, in der ich ihnen dabei helfe, die bestmögliche Geschichte zu erzählen. Ich muss eine Hilfe bei der Wegfindung durch diese Galaxie darstellen, als wäre ich ein Teil des Jedi-Ordens. [...]

Dave Filoni ist Star-Wars-Fans natürlich kein Unbekannter: Noch unter George Lucas rief er die beliebte TV-Serie The Clone Wars ins Leben und sattelte darauf später mit Rebels auf. Auch das starke Live-Action-Serien-Debüt von The Mandalorian haben wir Filoni gemeinsam mit Jon Favreau zu verdanken. Erst dieses Jahr lief sein neuestes Projekt Ahsoka bei Disney Plus an, bei dem Filoni nun an einer zweiten Staffel arbeitet.

1:35 The Mandalorian: Der erste Trailer zur neuen Star-Wars-Serie ist da

So geht es jetzt mit Star Wars weiter

An den Plänen für die nächsten Star-Wars-Filme ändert sich unter Dave Filoni übrigens erstmal nichts. Der neue Lucasfilm-COO bestätigt das persönlich im Gespräch mit Vanity Fair, dass sich demnach Fans weiter auf die folgenden Kino-Projekte freuen:

Der Mandalorian-Film als großes Finale von Dave Filonis TV-Serien

James Mangolds Dawn of the Jedi, der 10.000 Jahre in der Vergangenheit von Star Wars spielt

Sharmeen Obaid-Chinoys Quasi-Fortsetzung zu Episode 9 um Daisy Ridley als Rey

Mehr dazu, was aktuell bei Star Wars passiert und wie die Zukunft des Sternenkriegs im Kino und auf Disney Plus aussieht, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass Dave Filoni jetzt bei der Zukunft von Star Wars und zukünftigen Filmen und TV-Serien ein Wörtchen mitzureden hat? Wie zufrieden seid ihr mit aktuellen Projekten aus dem Krieg-der-Sterne-Universum und was würdet ihr euch für die kommende Abenteuer auf der großen Leinwand und dem kleinen Bildschirm wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!