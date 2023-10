Ahsoka: Ihr wartet auf Staffel 2? Dann haben wir jetzt gute Nachrichten für euch

Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) will das Erbe des Imperiums antreten. Allzu viel haben wir in der Ahsoka-Serie bisher aber noch nicht gesehen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Keine Sorge: Um zu erfahren, wie die Geschichte von Ashoka Tano weitergeht, müsst ihr nicht erst auf Dave Filonis großen Star-Wars-Film warten. Denn allem Anschein nach wurde die TV-Serie um Rosario Dawsons (Ex-)Jedi tatsächlich um eine zweite Staffel verlängert.

Ahsoka: Staffel 2 soll wirklich kommen

Offiziell bestätigt ist das zum aktuellen Zeitpunkt zwar nicht, die frohe Kunde kommt dafür aus extrem glaubwürdiger Quelle: Der zuverlässige Insider MyTimeToShineHello, der gerade durch seine Expertise bei Disney-Produktionen glänzt, will von der Ahsoka-Verlängerung erfahren haben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wirklich überraschend wäre dies aber ohnehin nicht, gab es bereits zuvor Hinweise auf eine zweite Ahsoka-Staffel. So hat beispielsweise Lucasfilm selbst die achte Episode zuerst als Serienfinale und dann später als Staffelfinale bezeichnet. Derweil ist Hauptdarstellerin Rosario Dawson Feuer und Flamme, ihr Abenteuer auf Disney Plus fortzusetzen - mehr dazu könnt ihr hier nachlesen.

Natürlich sollten Fans trotzdem eine offizielle Bestätigung seitens Lucasfilm abwarten. Bis Staffel 2 von Ahsoka landet, dürfte es ohnehin noch eine Weile dauern. Der Autorenstreik in Hollywood dürfte die potenziellen Arbeiten an neuen Drehbüchern ausgebremst haben, während der SAG-AFTRA-Streik weiter andauert.

Wie es mit Star Wars weitergeht

Lässt sich ein Release prognostizieren? Deswegen lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt auch nur schwer sagen, wann Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus starten könnte. Mit einer Rückkehr von Charakteren wie Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Ezra Bridger (Eman Esfandi), Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) und Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) dürfen wir wohl sicher rechnen.

1:09 Ahsoka persönlich erklärt euch die neue Star-Wars-Serie in nur 30 Sekunden

Was sonst bei Star Wars passiert: Derweil kommen auch noch weitere Star-Wars-Serien wie zum Beispiel The Acolyte, Andor: Staffel 2 und Skeleton Crew auf uns zu. Gerüchten zufolge könnte The Mandalorian außerdem nicht in der Form einer vierten Staffel, sondern als Film fortgesetzt werden.

Apropos neuer Star-Wars-Film: Dave Filoni plant, seine TV-Serien auf Disney Plus in einem großen Kinofilm-Finale gipfeln zu lassen. Spätestens hier sollen dann Ahsoka, The Mandalorian, The Book of Boba Fett und Co. miteinander verknüpft werden.

Mehr zur Zukunft des Sternenkriegs auf der Kinoleinwand und auch auf Disney Plus erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut hat euch die Ahsoka-Serie bisher gefallen und freut ihr euch darüber, dass angeblich eine Staffel 2 bestätigt wurde? Wie zufrieden seid ihr insgesamt mit den aktuellen Filmen und TV-Serien zum Krieg der Sterne? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die kommenden Star-Wars-Filme und -Produktionen für Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!