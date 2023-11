The Mandalorian: Zu Staffel 4 der Star-Wars-Serie gibt’s jetzt endlich ein neues Lebenszeichen

Mehr Mando auf Disney Plus? Mit Staffel 4 der Star-Wars-Serie könnte es schon bald weitergehen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Zu Staffel 4 von The Mandalorian gibt es vielversprechende Neuigkeiten: Einem Schauspieler der Star-Wars-Serie zufolge könnte die Produktion neuer Folgen jetzt endlich in die Gänge kommen. Laut Brendan Wayne, der schon unter der Rüstung unterschiedlicher Mandalorianer steckte, läuft schon bald die Arbeit an der vierten Season an.

Wayne ließ das auf einem Post auf Instagram durchblicken, während Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryce) wenige Tage zuvor eine ähnliche Andeutung machte. Damit sieht es ganz danach aus, als würden Disney und Lucasfilm die Produktion der vierten Mandalorian-Staffel recht hoch priorisieren.

Mandos 4. Staffel ist schon lange geschrieben

Offiziell bestätigt ist Season 4 der Star-Wars-Serie übrigens noch immer nicht. Allerdings ließ der Showrunner Jon Favreau bereits im Februar 2023 durchblicken, dass er die Drehbücher für die vierte Staffel längst fertig geschrieben hat. Die Arbeiten an den neuen Folgen dürften dann aber aufgrund des monatelangen Hollywood-Streiks ausgebremst worden sein.

Um was genau es in Staffel 4 von The Mandalorian geht, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Der ein oder andere Fan dürfte womöglich hoffen, dass die Geschichte von Din Djarin (Pedro Pascal) und Grogu wieder mehr in den Fokus rückt. In der dritten Season standen eigentlich mehr Bo-Katan Kryce und das Schicksal von Mandalore im Mittelpunkt.

1:50 The Mandalorian: Der erste Trailer zu Staffel 3 zeigt viele Mandalorianer

Wie es mit dem Mando-Verse weitergeht

Spannend wird natürlich, ob und wie prominent Pedro Pascal persönlich noch vor der Kamera zu sehen ist. Der Schauspieler verriet bereits, dass seine Arbeit an The Mandalorian mittlerweile mehr einem Synchronsprecher-Gig gleicht. Da Pascal aufgrund The Last of Us, Gladiator 2 und womöglich einer neuen Superhelden-Rolle im Marvel Cinematic Universe schwer beschäftigt ist, könnte das mehr Helm auf statt Helm runter bedeuten.

Wann Staffel 4 von The Mandalorian bei Disney Plus startet, ist nicht bekannt. Ein Release Ende 2024 bis Anfang 2025 wäre bei einem baldigen Produktionsstart aber nicht unrealistisch.

Derweil soll auch das sogenannte Mando-Verse weiter ausgebaut werden: Neben der neuen Serie Skeleton Crew kommt nicht nur Ahsoka: Staffel 2, sondern auch ein finaler Kinofilm, in dem Dave Filoni seine Geschichten gipfeln lassen will.

Übrigens: Mehr zur Zukunft von Star Wars im Kino und auf Disney Plus könnt ihr übrigens unter den folgenden Links nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an The Mandalorian: Staffel 4? Wie gut haben euch die vorangegangenen Seasons der Star-Wars-Serie gefallen? Welcher neue Krieg-der-Sterne-Film und welche neue -Serie ist euer bisheriger Favorit? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!