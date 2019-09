Lucasfilm schickt mit The Mandalorian im Herbst die erste Realserie aus dem Star Wars Universum auf Disney+ an den Start. Im Rahmen eines Interviews mit dem US-Magazin Entertaiment Weekly spricht Hauptdarsteller Pedro Pascal (Narcos) gemeinsam mit Serien-Macher Jon Favreau (Iron Man, Der König der Löwen) und Regisseur Dave Filoni (Star Wars: Rebels) über den Helden, dessen eigentlicher Name im Laufe der Serie noch enthüllt wird.

The Mandalorian vs. Boba Fett

Dabei werden erstmals die wichtigsten Unterschiede zwischen dem neuen Charakter The Mandalorian und dem des bekannten Boba Fett aus Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter der Krieg-der-Sterne-Saga erklärt:

Boba Fett ist ein Klon, der sich die mandalorianische Lebensweise angeeignet hat, während Pascals Charakter einen echten Mandalorianer vom Planeten Mandalore darstellt.

Boba Fett gehört zu den Gegenspielern der Saga, während Pedro Pascals Mandalorian als ein Anti-Held eingeführt wird: "Im Grunde möchte er das Richtige tun, aber seine Pflicht kann sehr oft mit seiner Bestimmung in Konflikt geraten und das Richtige zu tun hat viele Gesichter."

Außerdem spielt die Serie zu einem späteren Zeitpunkt als Boba Fetts Erscheinen, also nach dem Zusammenbruch des Imperiums vor Episode 7: Das Erwachen der Macht. "Eine Umgebung, in der es schwer genug ist, dass man überlebt, geschweige denn, dass es einem gut geht und die politischen Strukturen haben sich aufgelöst."

Die einzigen Gemeinsamkeiten zwischen dem Mandalorianer und Boba Fett stellen lediglich die Rüstung und ihre Tätigkeit als Kopfgeldjäger dar.

Der Mandalorianer kämpft gegen Trandoshaner

Das US-Magazin veröffentlicht zusätzlich ein neues exklusives Szenenbild, das den Mandalorianer im Kampf mit den Trandoshanern zeigt. Die außerirdische Rasse dürfte Star-Wars-Fans bereits aus der klassischen Trilogie von George Lucas bestens bekannt sein. Darin tritt etwa Bossk als Trandoshaner in Das Imperium schlägt zurück auf, der von Darth Vader mit anderen Söldnern angeheuert wird.

Die weiteren Charaktere der Serie

Moff Gideon (Giancarlo Esposito) ist ein lokaler Warlord, der einst als Sektions Gouverneur für das Erste galaktische Imperium tätig war und noch immer über eine stattliche Armee verfügt.

Cara Dune (Gina Carano) ist eine ehemaliger Shock Trooper, die sich inzwischen als Söldnerin verdient und auf der Seite der Rebellen kämpft.

Greef Carga (Carl Weathers) ist der Anführer der Kopfgeldjägergilde und bietet den Mandalorian einen Auftrag an, den sonst niemand übernehmen möchte.

IG-11 (Stimme von Taika Waititi) ist ein Kopfgeldjägerdroide und hat oft das Problem, dass er mit dem berühmten Modell IG-88 verwechselt wird.

In weiteren Rollen spielt Werner Herzog (Jack Reacher) als ehemaliger Imperialer mit, der eine Menge Sturmtruppler zum Schutz um sich versammelt, so jedenfalls zeigen es die ersten Szenen aus dem Trailer. Ebenfalls mit dabei sind Emily Swallow (Supernatural) und Omid Abtahi (American Gods).

Serien-Start im November auf Disney+

Star Wars: The Mandalorian geht am 12. November 2019 in den USA auf Disney+ an den Start. Wir müssen uns wohl noch bis nächstes Jahr zum Deutschland-Start des neuen Streaming-Dienstes gedulden. Ein genauer Release-Termin steht noch aus.