Star Wars: Wie es nach Episode 7 um Naboo steht, wird jedem Prequel-Fan das Herz brechen

Auf welchem Star-Wars-Planeten würdet ihr gerne Urlaub machen? Auf Hoth lässt sich sicher fantastisch Ski fahren und Frostbeulen dürften sich im wohligen Lava-Warm von Mustafar am wohlsten fühlen. Zu den allerschönsten Planeten unseres liebsten Sci-Fi-Universums dürfte aber noch immer Naboo zählen.

Zumindest, wenn wir uns da zur Zeit der Prequels aufhalten. Die Episoden 1 und 2 zeigten die Heimatwelt von Padmé Amidala und Sheev Palpatine in all ihrer Pracht. Doch von der ist zur Zeit der Sequels nicht mehr allzu viel übrig.

Tatsächlich stellt sich heraus: Nach dem Untergang des Galaktischen Imperiums ist es Naboo alles andere als gut ergangen. Der wohlhabende Planet des Mittleren Randes der Star-Wars-Galaxie ist nur noch ein Schatten seiner selbst - wie jetzt ein neuer Kanon-Comic angesiedelt zwischen Episode 8 und 9 enthüllt.

Naboo liegt zur Zeit der Sequels in Schutt und Asche

Doch was ist passiert? In Legacy of Vader #4 von Charles Soule und Stefano Raffaele wandelt Kylo Ren auf den Spuren seines Großvaters. Und nachdem es ihn dabei bereits auf Mustafar und Tatooine verschlagen hat, landet der neue Anführer der Ersten Ordnung auch auf Naboo.

Kylo Ren und Vaders früher Diener Vaneé durchstreifen Ruinen, die einst zu den prunkvollen Palästen Theeds zählten, während die Flüsse der Hauptstadt einer Müllhalde gleichen. Und dafür gibt es einen entscheidenden Grund.

Nach dem Fall der Republik und dem Aufstieg des Imperiums wurde die demokratische Monarchie Naboos natürlich abgeschafft. Unter der imperialen Herrschaft durfte Palpatines Heimatplanet weiter florieren, doch spätestens nach dem Tod des Imperators, Operation Asche von Battlefront 2 und dem Aufbau der Neuen Republik war das hinfällig.

Tatsächlich sollte Naboo aufgrund seiner Verbindungen zum Imperium dann bestraft werden. Wie Naveé im Comic beschreibt, fielen dann offenbar wichtige Handelsverträge und Subventionierungen weg, während die Bewohner des Planeten anfingen, sich gegenseitig zu zerfleischen.

In den Jahrzehnten, die zwischen der endgültigen Niederlage des Imperiums und Episode 8 vergehen, ging es mit der einst schönsten Welt der Star-Wars-Galaxie dann weiter den Bach runter und übrig bleibt eine Ruine. Hier gibt's einen Ausschnitt aus dem entsprechenden Comic:

Jetzt ist Kylo Ren König von Naboo

Wie es nun mit Naboo weitergeht? Nun ja, offenbar konnte der Planet einen neuen Herrscher für sich begeistern. Als Enkel von Padmé Amidala - einer einstigen Königin von Naboo - ruft sich Kylo Ren nun selbst zum König aus. Die demokratischen und pazifistischen Werte, für die die prächtige Welt einst stand, werden damit natürlich mit Füßen getreten.

Lest aber Kylo Rens Rede, mit denen er die Bewohner Naboos überrumpelt, aber am besten einfach mal selbst:

Bewohner von Naboo, hier spricht der Oberste Anführer der Ersten Ordnung. Ich habe euer Kommunikationsnetzwerk übernommen. Ich bin von euch nicht beeindruckt. Ihr haltet euch an Vorkommnissen fest, die sich vor Jahrzehnten abgespielt haben. Eure Besessenheit mit Adelsgeschlechtern und Aberglauben haben eure Gesellschaft eitern lassen. Weil ihr nicht gehen lassen könnt, haltet ihr euch selbst zurück. Das ändert sich ab sofort. All das wird ab sofort weggespült. Naboo wird die Zukunft mit offenen Armen empfangen. Ihr wurdet von Königinnen regiert. Ihr wurden von einem Imperator regiert. Jetzt bin ich euer König.

Mit diesen Worten verpasst Kylo Ren natürlich seinem Mantra aus Episode 8 - Die letzten Jedi neuen Nachdruck: Los- und die Vergangenheit sterben zu lassen.

Übrigens ist der ehemalige Jedi Ben Solo noch vor Episode 9 tatsächlich Darth Vader begegnet. Dieses Treffen lief aber genauso, wie man es erwarten würde. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.