Star Wars: Was ist nach Episode 8 mit Snoke passiert? Die offizielle Antwort ist verstörend

Supreme Leader Snoke (Andy Serkis) hatte in Star Wars: Episode 8 viel zu lachen - aber nicht für lange. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Die meisten Star-Wars-Fans dürften sich diesbezüglich einig sein: Die Sequels haben viele Probleme und wenige Lichtblicke - doch zu Letzteren zählen eindeutig Kylo Ren und Adam Drivers schauspielerische Glanzleistung in der Rolle.

Auf diesem Wohlgefallen der Community baut nun ein neuer Kanon-Comic auf, der sich zwischen den Episoden 8 und 9 abspielt. In Charles Soules Legacy of Vader wandelt Ren auf den Spuren seines Großvaters, gleichzeitig werden aber auch die Lücken zwischen Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers gefüllt.

Dabei wird auch eine Frage beantwortet, die ihr euch vielleicht noch nie gestellt habt: Was ist eigentlich mit den Überresten des Obersten Anführers Snoke passiert?

2:05 Star Wars: Der offizielle Teaser-Trailer zu Episode 8 - Die letzten Jedi

Autoplay

Kylo Ren hat was gemacht?!!

So erfahren wir direkt auf den ersten paar Seiten, wie genau Kylo Ren nach seinem Mord an Snoke die Kontrolle über die Erste Ordnung übernommen hat. Wenig überraschend setzt er wie schon Darth Vader vor ihm auf eine Machtdemonstration, die bei seinen Untergebenen Entsetzen und Ehrfurcht auslöst.

Wie genau Ren das anstellt? Ganz pragmatisch: Bei einer Rede vor den Offizieren und Sturmtruppen der Ersten Ordnung präsentiert Kylo Ren die von ihm persönlich zweigeteilten Überreste von Snoke, die er mit der Macht in der Luft herumwedelt. Aber schaut am besten einfach mal selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Den Mord am (ehemaligen) Anführer schiebt Ren dem Widerstand in die Schuhe und präsentiert sich dabei selbst als Heilsbringer. Die Überreste von Snoke enden dann aber nicht in den Kisten, aus denen sie gekommen sind, sondern stattdessen im All. Die Machtdemonstration mündet nämlich mit einer eher rudimentären Weltraumbestattung.

Dabei handelt es sich übrigens nur um den Inhalt der bisher veröffentlichten Preview-Seiten zu Legacy of Vader - den Rest findet ihr hier. Das erste Kapitel des neuen Kanon-Comics zu Star Wars erscheint dann am 5. Februar 2025. Ein paar weitere Infos zum weiteren Inhalt des Comics sind bereits bekannt.

So zum Beispiel, dass Kylo Ren weitere überlebende Jedi von Order 66 jagt und wir in einer Art Rückblende erfahren, dass Darth Vader nach Episode 3 Rache an Watto genommen hat. Mehr dazu könnt ihr in den folgenden Artikeln nachlesen:

In den offiziellen Star-Wars-Comics von Marvel passiert aktuell ohnehin wieder eine ganze Menge. Zuletzt wurde ebenfalls bekannt, dass nach 40 Jahren ein Bösewicht Teil des neuen Kanons wird, der ursprünglich mal in die Fußstapfen von Imperator Palpatine treten sollte. Dessen Name lautet Atha Prime und wir können euch nicht verübeln, wenn ihr von ihm noch nie gehört habt.