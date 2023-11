»Nicht, was ich erwartet habe«: Rey kehrt für neuen Star-Wars-Film zurück und ihre Darstellerin ist schon jetzt begeistert

Reys Solo-Film im Star-Wars-Universum soll am 22. Mai 2026 in den Kinos starten. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Falls ihr so etwas wie Episode 10 im Kino sehen wollt, dann solltet ihr den neuen Star-Wars-Film mit Daisy Ridley im Auge behalten: New Jedi Order von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy spielt circa 15 Jahre nach den Ereignissen von Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers und dreht dabei um Rey als Hauptfigur.

Was Daisy Ridley über ihren Rey-Film denkt

Nachdem sich zuvor Gerüchte um Rey als Jedi-Meisterin gerankt hatten, die einen neuen Orden ins Leben ruft, wurde der Film auf der diesjährigen Star Wars Celebration offiziell bestätigt. In einem neuen Interview mit Collider teilt nun Daisy Ridley ihre Begeisterung für das Projekt, von dem sie überzeugt ist, dass es auch Fans mitreißen wird:

Ich kenne die Storyline für einen Film - was nicht heißt, dass es nicht mehr geben wird. [...] Ich freue mich wirklich sehr. Die Geschichte ist super spannend. Ich warte gerade darauf, endlich das Drehbuch zu lesen, deswegen hab ich keine weiteren Updates. Es ist aber nichts, was ich erwartet habe und ich bin ziemlich aufgeregt.

Zuvor gab es Spekulationen, dass Daisy Ridley nicht nur für einen Film, sondern gleich eine ganze neue Star-Wars-Trilogie zurückkehrt. Bestätigen kann das die Schauspielerin zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. In einem separaten Interview mit The Hollywood Reporter berichtet Daisy Ridley außerdem:

Ich liebe die Story des Films und habe [Kathleen Kennedys Pitch] zugesagt. Dann ging alles ziemlich schnell und ich habe mich plötzlich auf der Bühne [der Star Wars Celebration] wiedergefunden, wo mich [Regisseurin] Sharmeen [Obaid-Chinoy] ankündigte. Dabei habe ich mich wieder wie mit 20 oder 21 gefühlt, als [Das Erwachen der Macht] angekündigt wurde. Ich war wie versteinert, überwältigt und wahnsinnig nervös, doch wie ich empfangen wurde, war wundervoll. Jetzt bin ich bezüglich des nächsten [Films] wirklich aufgeregt. Ich habe noch nichts gelesen, aber kenne die Geschichte. Die ist es wirklich wert, erzählt und erkundet zu werden und ich glaube, dass die Leute wirklich begeistert sein werden.

Bei dem neuen Star-Wars-Film führt Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) Regie, während Steven Knight (Peaky Blinders) das Drehbuch verantwortet. Ein Kinostart steht derweil bereits fest: am 22. Mai 2026 soll Rey erneut auf der großen Leinwand das Lichtschwert schwingen. Laut Kennedy soll New Jedi Order sogar einen frischen Start für Star Wars bedeuten.

Falls ihr jetzt noch mal in Erinnerung schwelgen wollt: Den ersten Trailer zu Star Wars 7 findet ihr hier:

Was sonst die Zukunft von Star Wars bereithält

Derweil befinden sich noch zwei weitere Star-Wars-Filme in Entwicklung, zu denen wir im Moment handfeste Informationen haben: Das Kinofinale zu Serien wie Ahsoka und The Mandalorian des neuen Lucasfilm-CCOs Dave Filoni und das Prequel Dawn of the Jedi von James Mangold, das 10.000 Jahre in der Vergangenheit spielt.

