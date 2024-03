Star Wars: Der neue Film um Daisy Ridley als Rey wird definitiv nicht Episode 10

Reys Rückkehr wird ein neuer Star-Wars-Film, aber keine Episode 10. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit Star Wars: Episode 9 wurde die Skywalker-Saga beendet, trotzdem wird die Geschichte noch einmal fortgesetzt: Daisy Ridley kehrt als Rey für einen neuen Kinofilm zurück, der von Regisseurin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) in Szene gesetzt wird.

Aktuell ist nicht bekannt, wann der Rey-Film in den Kinos startet, denn 2026 ist erstmal The Mandalorian & Grogu dran. Fest steht aber zumindest schon einmal, dass die Rückkehr von Daisy Ridley definitiv nicht Episode 10 wird.

Nein, der Rey-Film wird nicht Star Wars: Episode 10

Zuvor machten Gerüchte und Spekulationen die Runde, dass der Rey-Film möglicherweise auf einen Titel wie Episode 10: A New Beginning hört. Dem widerspricht aber Jordan Maison auf X (ehemals) Twitter explizit. Maison arbeitet für die offizielle Sternenkrieg-Seite starwars.com und kann kategorisch ausschließen , dass der Film auch nur irgendwie als Episode 10 bezeichnet wird.

Das überrascht aber auch nur bedingt, ließ Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy durchblicken, dass Reys Solo-Abenteuer eine Art Neuanfang für Star Wars darstellen soll. Damit wäre es wahrscheinlich kontraproduktiv, den Film als Fortsetzung einer neun Teile starken Reihe zu vermarkten - vor allem, da Episode 9 sowieso als Ende der Skywalker-Saga bezeichnet wird.

Maison kann dafür bestätigen, dass Daisy Ridleys (durchaus lukrative) Rückkehr ins Sternenkrieg-Universum aktuell unter dem Arbeitstitel New Jedi Order entsteht. Welche finale Bezeichnung dann auf dem Kinoplakat stehen wird, bleibt derweil noch offen.

Ersten Plot-Details zufolge soll Rey nach den Geschehnissen von Episode 9 tatsächlich einen neuen Jedi-Orden ins Leben rufen. Das stellt aber erstmal die Grundlage der Handlung dar und wie es daraufhin weitergeht, bleibt aktuell noch offen.

Was sonst gerade bei Star Wars passiert

2026 erscheint ohnehin erstmal The Mandalorian & Grogu unter der Regie von Jon Favreau, während auch James Mangold und Dave Filoni an ihren jeweils eigenen Star-Wars-Filmen arbeiten. Die geplanten Projekte von Taika Waititi und Shawn Levy dürften noch etwas länger auf sich warten lassen.

Mehr zur Zukunft von Star Wars in der Welt der Filme, TV-Serien und Videospiele erfahrt ihr unter den obigen Links.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den neuen Star-Wars-Film um Daisy Ridley als Rey und auch allgemein neue Sternenkrieg-Projekte fürs Kino und Disney Plus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!