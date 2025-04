Klonkriege im XCOM-Style: Star Wars Zero Company lässt euch einen Elitetrupp anführen

Auch ein Jedi der Tognathianer ist mit von der Partie

Ist das der imperiale Sternenzerstörer im Osterkörbchen? Nicht ganz. Aber zur Star Wars Celebration 2025, die zufälligerweise auf dem gleichen Datum liegt wie das Hoppelhasen-Fest, wird ein neues Spiel vorgestellt, das mindestens genauso einschlägt.

Gerade erst mit wenigen Einzelheiten angekündigt, bekommen wir im Rahmen der Convention in Japan einen tieferen Einblick in Star Wars Zero Company. Statt Multiplayer-Shooter oder Lichtschwert-Soulslike erwartet uns dieses Mal Rundentaktik für Einzelspieler.

Klonkriege, wir kommen!

Darum geht's: In Star Wars Zero Company übernehmt ihr die Rolle von Hawks, einem ehemaligen Offizier der Republik. Das befähigt euch perfekt dazu, euren eigenen Elitetrupp, die Kompanie Null , direkt durch die Klonkriege zu führen. Eure Kolonne besteht dabei aus Söldnern, die aus allen Ecken der Galaxis stammen und sich jetzt zusammenraufen müssen, um die aufkommende Bedrohung zu bezwingen.

In taktischen Missionen schickt ihr verschiedenste Charaktere aus dem Star-Wars-Universum aufs Feld. Diese könnt ihr entweder selbst erstellen und anpassen oder aber aus einem vorgefertigten Kader auswählen.

2:20 Star Wars Zero Company: Der offizielle Trailer zum neuen Taktikspiel enthüllt erstes Gameplay

Euch stehen dabei typische, intergalaktische Charakterklassen und -Spezies zu Verfügung, darunter

Klonsoldaten, Astromechs und sogar ein Jedi. Mit der richtigen Ausrüstung und den passenden Fähigkeiten formt ihr aus ihnen eine Eliteeinheit, die selbst General Grievous ins Schwitzen bringen würde. Auch euer Hawk kann ganz nach euren Vorlieben gestaltet werden.

Hier gibt's auch ein paar erste Screenshots zu Star Wars Zero Company:

Im Einsatz formen eure Soldaten persönliche Bande, die mächtige Kampfsynergien freischalten. Es lohnt sich also, die Moral oben zu halten. Abseits des Schlachtfelds baut ihr eure Operationsbasis aus- und ein Informantennetz auf. Auch die Entscheidungen, die ihr im Spielverlauf trefft, sollen von Bedeutung sein.

Erscheinen soll Star Wars Zero Company 2026 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Entwickelt wird Star Wars Zero Company von Bit Reactor in Zusammenarbeit mit Respawn Entertainment und Lucasfilm Games.

Im Team von Bit Reactor haben sich unter anderem ehemalige XCOM- und Civilization-Entwickler zusammengetan, wodurch einige erfahrene Strategieveteranen am neuen Star-Wars-Spiel arbeiten. Mit Respawn beteiligt sich zudem das Studio, das nicht nur hinter Titanfall steckt, sondern 2019 und 2023 mit Star Wars Jedi: Fallen Order und Survivor bereits Sternensaga-Luft geschnuppert hat.

Wir sind übrigens trotz lästiger Feiertage das gesamte Wochenende für euch virtuell auf der Star Wars Celebration unterwegs. Um nichts zu verpassen, behaltet GameStar.de im Auge!