Star Wars - Serie mit Diego Luna als Cassian Andor aus Rogue One bestätigt

Lucasfilm legt nach: Nach der ersten Realserie The Mandalorian wird nun eine weitere Realserie aus dem Star Wars Universum angekündigt: Cassian Andor aus dem Anthologyfilm Rogue One erhält seine eigene Serie.

Mit der Ankündigung der neuen und zweiten Realserie bestätigt das Filmstudio auch gleich eine erste Besetzung: Schauspieler Diego Luna wird nach seinem ersten Auftritt in Rogue One erneut in die Rolle des tapferen Helden Cassian Andor schlüpfen.

Spionage-Serie: Rebellion gegen das Imperium beginnt

Die neue und noch namenlose Star-Wars-Serie mit Cassian Andor wird als Spionage-Thriller beschrieben, die vor den Ereignissen aus Rogue One angesiedelt ist. Die Story handelt von wagemutigen Missionen zu Zeiten, als sich die Rebellion gegen das skrupellose Imperium formiert und der Galaxie wieder Hoffnung bringt.

Die Produktion der neuen Realserie beginnt im nächsten Jahr, die eigens für den neuen Disney-Streamingdienst entwickelt wird - wie schon The Mandalorian und die Animationsserie Star Wars Resistance zuvor. Einen konkreten Starttermin gibt es noch nicht, auch steht so früh noch keine weitere Besetzung fest.

Man wird sehen, ob vielleicht sogar der ein oder andere Held aus Rogue One, oder andere bekannte Figuren aus Star Wars, in der neuen Serie mitspielen werden.

Im Kinohit Rogue One von Regisseur Gareth Edwards stellt Diego Luna den Captain Cassian Jeron Andor dar, der für den Geheimdienst der Allianz arbeitet und mit seinem Team Jyn Erso (Felicity Jones), Chirrut (Donnie Yen), Baze Malbus (Wen Jiang) und K-2SO (Alan Tudyk) die Pläne für den Todesstern für die Rebellen stiehlt - und sich dabei mit Darth Vader höchstpersönlich anlegen.