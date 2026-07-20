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Star Wars: Wie sieht Darth Revan unter seiner Maske wirklich aus? Eine offizielle Statue legt sich nun fest

In Kotor entscheiden wir selbst über den Look von Revan. Die neue Figur von Sideshow Collectibles lässt aber nun wenig Raum für Interpretation.

Profilbild von Vali Aschenbrenner

Vali Aschenbrenner
20.07.2026 | 12:13 Uhr

Steckt etwa Keanu Reeves unter der Maske von Darth Revan? Viele Fans würden es sich allemal wünschen. Steckt etwa Keanu Reeves unter der Maske von Darth Revan? Viele Fans würden es sich allemal wünschen.

Darth Revan gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Figuren des Star-Wars-Universums. Doch weil er einem Rollenspiel von Bioware entstammt, lässt sich über sein kanonisches Aussehen guten Gewissens diskutieren: Hier bestimmt jeder für sich, wie Revan aussieht und auch, welches Geschlecht er oder sie überhaupt hat.

Für die meisten von euch dürfte aber feststehen: Revan sieht aus wie Keanu Reeves. Schon seit Jahren hält sich das populäre Fan-Casting hartnäckig, sollte es der Held (oder Schurke) von Kotor jemals in einen offiziellen Film oder eine TV-Serie schaffen.

Zumindest eine Interpretation, wie Revan unter seiner Maske aussieht

Während das aktuell aber noch Wunschdenken bleibt, liefert Sideshow Collectibles nun eine eigene Interpretation von Revans Look. Der Figurenhersteller hat jetzt nämlich eine neue Statue enthüllt, die sich jeder Fan wahrscheinlich gerne ins Regal stellen würde.

Die kommt mit circa 615 bis 923 Euro zu einem stolzen Preis, wie es für die qualitativ durchaus hochwertigen Figuren von Sideshow nicht unüblich ist. Die Revan-Statue lässt sich bereits vorbestellen, soll im Zeitraum November 2026 bis Februar 2027 verschickt werden und kommt in jeweils zwei verschiedenen Varianten:

  • Als Collector Edition mit den Maßen 48x44,3x36cm für 615 Euro
  • Im Premium-Format mit den Maßen 58x54x44cm für 923 Euro

Und während die Revan-Figur standardmäßig mit der ikonischen Maske des Kotor-Protagonisten daherkommt, könnt ihr auch von einem alternativen Köpfchen Gebrauch machen. Schaut am besten einfach mal selbst:

Für die neue Revan-Statue von Sideshow Collectibles sind die Künstler Dario Bas, Pablo Vincentin, Richard Luong, die Brüder Kucharek und Bernardo Esquivel verantwortlich. Bildquelle: Sideshow CollectiblesLucasfilm Für die neue Revan-Statue von Sideshow Collectibles sind die Künstler Dario Bas, Pablo Vincentin, Richard Luong, die Brüder Kucharek und Bernardo Esquivel verantwortlich. Bildquelle: Sideshow Collectibles/Lucasfilm

Das sieht jetzt zwar nicht unbedingt nach Keanu Reeves aus, passt aber grundsätzlich zu dem Konsens, dass Revan kaukasisch und männlich sei sowie über eine braune Haar- und Augenfarbe verfügt.

So basiert zum Beispiel auch sein Look im MMO The Old Republic, wo er seit dem Release der Erweiterung Shadow of Revan im Jahr 2014 haust, auf Gesicht #13 des Charakter-Editors aus Kotor – ja, inklusive Vokuhila.

Gehört Darth Revan eigentlich zum neuen Star-Wars-Kanon?

Und falls ihr euch die Frage gestellt habt: Ja, Darth Revan ist Teil des neuen Kanons und nicht nur von Legends. Im offiziellen Visual Dictionary zu Episode 9 – Der Aufstieg Skywalkers und auch in dem Roman Schatten der Sith von 2022 wurde auf ihn angespielt. Dabei handelt es sich aber letztendlich nur um eine bloße Anerkennung, dass Revan auch unter Disney noch existiert.

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Übrigens befindet sich seit geraumer Zeit schon ein offizielles Remake zu Knights of the Old Republic in Entwicklung. Das wurde aber wieder und wieder von Rückschlägen geplagt, sodass viele Fans mittlerweile stark daran zweifeln, ob wir es jemals zu Gesicht bekommen.

Währenddessen schraubt das neue Team von Arcanaut Studios unter der Führung von Ex-Bioware-Entwickler Casey Hudson tatsächlich an einem spirituellen Nachfolger: Fate of the Old Republic. 

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