Seit Das Erwachen der Macht als Auftakt einer neuen Star-Wars-Trilogie stellt sich für viele Fans die Frage: Wer sind Reys Eltern? Bereits im zweiten Film Die letzten Jedi sollte die Frage über Reys Herkunft geklärt werden, doch trotz der Ankündigung von Darstellerin Daisy Ridley selbst und dem Regisseur Rian Johnson, blieb es nur bei einer mysteriösen Andeutung seitens des Gegenspielers Kylo Ren.

Doch stimmt die auch? Laut Kylo Ren handelt es sich bei Reys Eltern um einfache Schrottsammler, die ihr Kind verkauft haben und es auf dem Wüstenplaneten Jakku zurücklassen.

Nun endlich soll es Klarheit geben, bekräftigt Daisy Ridley jüngst in einem Interview mit The USA Today und bestätigt damit eine frühere Aussage des Regisseurs J.J. Abrams, der die Herkunft der Heldin Rey wieder aufgreifen wird:

"J.J. Abrams sagte, dass die Frage beantwortet wird. Am Ende des Films werdet ihr also wissen, was Sache ist."