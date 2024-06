Andor bringt in Staffel 2 einen der besten Star-Wars-Schurken zurück

In Andor: Staffel 2 soll es ein Wiedersehen mit ein paar alten Bekannten geben. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Andor: Staffel 2 teilt die insgesamt 12 Episoden auf vier Story-Arcs auf. Jede davon behandelt einen Zeitraum von circa einem Jahr und erstreckt sich über jeweils vier Folgen. Dabei steht das Ende der TV-Serie bereits fest: Die allerletzte Episode spielt sich drei Tage vor den Geschehnissen von Rogue One ab.

Damit nähern sich Andor und Rogue One mit großen Schritten immer weiter an. Diego Luna persönlich ließ bereits gegenüber IGN durchblicken, dass wir sogar ein paar alte Bekannte aus dem Kinofilm wiedersehen. Einem Bericht von The Playlist zufolge wissen wir jetzt, wer damit konkret gemeint ist.

Wollt ihr euch die Überraschung nicht vorwegnehmen, seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Schaut stattdessen vielleicht nochmal in den offiziellen Trailer zur ersten Staffel von Andor rein:

2:24 Andor: Offizieller Trailer zur Star-Wars-Serie

Nach Rogue One zurück für Andor

Alonso Ruizpalacios führt bei den letzten drei Folgen der zweiten Staffel Andor Regie. Im Interview lässt der Filmemacher durchblicken, dass unter anderem Stellan Skarsgard, Forest Whitaker und Ben Mendelsohn zurückkehren.

Dass Skarsgard als Luthen Rael und Forest Whitaker als Saw Gerrera zurückkehren, überrascht natürlich kaum. Beide Darsteller spielten schon in Staffel 1 von Andor eine prominente Rolle.

Besonders spannend ist wiederum, dass Ruizpalacios tatsächlich die Rückkehr von Ben Mendelsohn ins Star-Wars-Universum verspricht. Vor allem, weil Mendelsohn erst vor wenigen Wochen (via BadTaste) Zweifel daran aufkommen ließ, dass er in Andor auftreten könnte.

Ben Mendelsohn als Director Orson Krennic in Rogue One: A Star Wars Story. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

In Rogue One spielte Mendelsohn Director Orson Krennic - einen hochrangigen Offizier des Galaktischen Imperiums, der das Todesstern-Projekt leitete. Krennic gehört zweifelsohne zu den facettenreichsten und spannendsten Schurken des Star-Wars-Universum, der vor allem dank dem schauspielerischen Talent von Mendelsohn einen bleibenden Eindruck hinterlässt.

Wie umfangreich die Rolle von Mendelsohn in Andor wird, ist aktuell nicht bekannt. Es ist durchaus denkbar, dass Krennic möglicherweise nur in den letzten drei Folgen und damit denen von Ruizpalacios auftritt.

Andor: Staffel 2 startet irgendwann 2025 bei Disney Plus - ein konkreter Release-Termin ist aktuell nicht bekannt.

Interessiert ihr euch dafür, was aktuell sonst im Star-Wars-Universum passiert und was für neue Filme und Serien auf uns zukommen, werdet ihr unter den Links oben fündig.

Habt ihr Staffel 1 von Andor bereits gesehen und wenn ja, wie gut hat sie euch gefallen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 2? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!