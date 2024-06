Ahsoka: In Staffel 2 soll eine der wichtigsten Figuren laut Insider neu besetzt werden

Auch nach Ray Stevensons Ableben soll es mit seiner Figur Baylan Skoll weitergehen. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Rund um die Star-Wars-Serie Ahsoka gibt es hinsichtlich der inzwischen bestätigten Staffel 2 viele offene Fragen: Wie kommen Ahsoka und Sabine vom Planeten Peridea herunter? Was erwartet den heimgekehrten Ezra Bridger? Und wie geht es mit dem einstigen Jedi Baylan Skoll weiter?

Letztere Frage gestaltete sich bislang umso kniffliger, da Skolls Darsteller, der britische Schauspieler Ray Stevenson, im Mai 2023 plötzlich verstorben ist. Seitdem war unklar, wie es mit seinem Charakter in der Serie weitergeht. Jetzt soll die Antwort darauf gefunden sein.

Die einzig logische Entscheidung?

Die Rolle von Baylan Skoll wird offenbar neu besetzt. Von offizieller Seite bestätigt ist diese Information aber noch nicht. Sie stammt von dem Insider Daniel Richtman, auch bekannt als DanielRPK, der in Sachen Star Wars und Marvel als gut informiert gilt. Auch renommierte Seiten wie das Film-Portal Screentime haben die Aussage inzwischen aufgegriffen.

Von Disney respektive Lucasfilm herrscht bislang noch Schweigen. Das letzte offizielle Statement zum Tod von Ray Stevenson und der Zukunft seines Charakters Baylan Skoll ist schon einige Monate alt, datiert genauer gesagt vom November 2023. Damals sagte der Lucasfilm-CCO Dave Filoni:

Offensichtlich gibt es eine Geschichte, die [um Baylan Skoll] weiter erzählt werden kann. Momentan befinden wir uns an einem Punkt, wo wir erstmal abwarten und weitersehen müssen. Ich bin aber sehr froh darüber, dass über Ray [Stevenson] gesprochen wird und wie großartig er war.

Fakt ist: Ohne Baylan Skoll wäre eine Fortsetzung der Ahsoka-Serie nur schwer vorstellbar. Abseits von Ahsoka selbst fungierte der düstere und zugleich sehr wortgewandte Mann als Dreh- und Angelpunkt der Show. Was bezweckt er auf dem Planeten Peridea? Was hat ihn dazu bewogen, den Jedi den Rücken zu kehren?

Es ist wohl kaum möglich, ihn aus Staffel 2 rauszuschreiben, ohne der Serie auf inhaltlicher Ebene zu schaden. Daher wäre die Neubesetzung seiner Rolle wohl die einzige logische Entscheidung.

Eine schwere Wahl, vor der vor einigen Jahren auch Marvel stand. Im Jahr 2020 musste das Superhelden-Studio nach dem Tod von Chadwick Boseman entscheiden, ob Black Panther neu besetzt oder eine inhaltliche Lösung gefunden werden soll. Bei Marvel ging man den anderen Weg als Lucasfilm und schrieb die Geschichte für Wakanda Forever um, statt ein Recasting vorzunehmen.

Wann gibt es neue Infos zu Ahsoka Staffel 2?

Freilich gibt es auch keine offiziellen Infos darüber, welche Schauspieler für die Rolle des Baylan Skoll infrage kommen würden. In Fan-Kreisen werden aber einige Namen immer wieder als Wunsch-Kandidaten genannt: Liev Schreiber (X-Men Origins: Wolverine), Graham McTavish (The Witcher), Liam Cunningham (3 Body Problem) und Vincent Regan (One Piece).

Derzeit befindet sich Staffel 2 von Ahsoka noch in einem frühen Stadium. Entsprechend wenige Informationen liegen uns momentan vor. Die Chancen auf eine Rückkehr von Anakin Skywalker stehen aber offenbar sehr gut.

Die Dreharbeiten haben noch nicht begonnen. Ein Release vor 2026 erscheint daher wenig realistisch. Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden, sofern wir etwas erfahren!

Wie geht es abseits von Ahsoka mit Star Wars weiter? Falls euch diese Frage umtreibt, können wir euch die Antwort liefern. Unser Holocron hat uns nicht im Stich gelassen und eine ganze Reihe an Artikeln ausgespuckt, die wir euch im obigen Kasten verlinkt haben. Darin erfahrt ihr unter anderem, welcher Schnitzer sich 20 Jahre lang sehr gut in Episode 3 versteckt hat.