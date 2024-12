Skeleton Crew ist laut Kritikern »genau das, was Star Wars gebraucht hat« und Fans sehen das wohl auch so

Der kleine Neel ist eines der Kinder, die in ein galaktisches Abenteuer gezogen werden. Bildquelle: Disney / Lucasfilm

Seit dem 3. Dezember 2024 können Star-Wars-Fans wieder eine neue Serie auf Disney Plus schauen. Skeleton Crew schlägt aber deutlich andere Töne an als The Mandalorian, Andor oder The Acolyte.

Statt düsterem Sith-Imperium, dunkler Seite der Macht und anderem finsteren Kram erwartet euch hier ein deutlich leichtherzigeres Abenteuer. Eine Gruppe junger Kinder gerät aus Versehen an Bord eines Raumschiffs und landet fernab ihres Heimatplaneten auf einer Raumstation voller Piraten.

Taugt Skeleton Crew was? Wir haben die ersten Stimmen von Kritikern und Fans für euch gesammelt.

Die Kritiker sind größtenteils überzeugt

Ein Metacritic-Score von 72 Punkten sowie 94 Prozent positive Bewertungen auf Rotten Tomatoes. Mit diesen Zahlen reiht sich Skeleton Crew durchaus im oberen Bereich der bisherigen Star-Wars-Shows auf Disney Plus ein.

Skeleton Crew: Die Star-Wars-Serie zeigt im neuen Trailer ganz klar, wohin die Reise geht

Gelobt werden oft die tolle Atmosphäre sowie die vielen praktischen Effekte. Letzteres hat auch Fabiano in unserer Serienkritik zu Skeleton Crew extrem gut gefallen. Im Folgenden findet ihr eine ganze Reihe weiterer Kritikerstimmen aus aller Welt.

Hier eine Übersicht der Kritikermeinungen Collider (Wertung: 80 Punkte) Jon Watts' Star Wars: Skeleton Crew ist genau das, was das Franchise gebraucht hat. Zur vollständigen Kritik The Hollywood Reporter (Wertung: 80 Punkte) Obwohl die Coming-of-Age-Erzählung weit weniger bahnbrechend ist […] - starke jugendliche Helden und ihre ruppigen Babysitter waren bereits das Fundament der Disney+/Lucasfilm-Marke - ist die Serie lebendig und macht Spaß. Die im Allgemeinen unaufgeregte, thematisch leichte, jugendliche Unterhaltung führt uns in unerforschte Ecken der scheinbar grenzenlosen Galaxie und fühlt sich dabei angenehm vertraut an. Zur vollständigen Kritik The Times (Wertung: 80 Punkte) Die Macher haben diese Coming-of-Age-Geschichte als ihre Liebeserklärung an die Abenteuerfilme der 80er Jahre bezeichnet und die Filme von Steven Spielbergs Produktionsfirma Amblin (wie Die Goonies, Gremlins und ET: Der Außerirdische) als Inspiration genannt. Diese Serie fängt denselben Geist ein und ist in diesem Sinne mehr als Star Wars. Es handelt sich um ein Abenteuer, das sich an Kinder richtet, aber nicht ausschließlich für sie bestimmt ist - eine Seltenheit auf dem Markt. Sie verdient es, gefeiert zu werden, vor allem, wenn der Nervenkitzel so gut ist. Zur vollständigen Kritik Rolling Stone (Wertung: 80 Punkte) Ein solide gemachtes Stück All-Age-Unterhaltung, mit guter Regie von Watts (Spider-Man: Homecoming) und David Lowery (The Green Knight) und einigen witzigen Szenenbildern. Es wird eine konkrete Geschichte erzählt, und zwar so gut, dass sie sich nicht wie eine verherrlichte Version eines Star-Wars-Vergnügungsparks anfühlt. Man muss nur darauf gefasst sein, dass die Nachbarschaft von Sam und Neel unverhohlen der von E.T.: Der Außerirdische nachempfunden ist, dass es mehrere frühe Szenen mit Kindern auf Fahrrädern im Wald gibt (à la E.T. und The Goonies) und dass sogar die Schriftart des Titels, wie die des ähnlich von den Achtzigern besessenen Stranger Things, an die Bücher von Stephen King erinnert. Der Film trägt seine Einflüsse mit sichtlichem Stolz […]. Zur vollständigen Kritik IGN (Wertung: 70 Punkte) So wie es jetzt aussieht, gibt es nach diesen ersten beiden Episoden eine Menge guten Schwung, der Star Wars: Skeleton Crew vorantreibt, nachdem es seine „Goonies im Weltraum“-Besetzung von Kindern aufgebaut hat, die der Vorstadtflaute entkommen und sich in ein Abenteuer und einen Konflikt mit cartoonartigen Weltraumpiraten stürzen. Die Serie wird ihre vorweggenommenen Geheimnisse auf befriedigende Weise aufklären müssen, wenn sie uns etwas hinterlassen will, das nur halb so denkwürdig ist wie ihre Inspiration, aber die Tatsache, dass es eine Rechtfertigung für die 80er-Jahre-Nostalgie-Köder-Ästhetik zu geben scheint, ist ein gutes Zeichen für die kommenden Dinge. Zur vollständigen Kritik Slashfilm (Wertung: 70 Punkte) Die Reise zu dem Ziel, das noch vor uns liegt, hat einen Vertrauensvorschuss verdient. In der Zwischenzeit ist Skeleton Crew ein frischer Wind, dank der Kinder, die voranschreiten. Zur vollständigen Kritik Empire Magazine (Wertung: 60 Punkte) Dies ist ein absolut unterhaltsamer Eintrag in den sich ständig erweiternden Star Wars-Kanon: leicht und fröhlich durch die Aufmachung, angetrieben von einer wirklich süßen Besetzung von Jugendlichen. Nach drei Episoden muss die Serie noch Fuß fassen, aber sie ist vielversprechend. Zur vollständigen Kritik IndieWire (Wertung: 58 Punkte) Es ist eine Star-Wars-Serie über Piraten - Entdecker, die an nichts gebunden sind und niemandem Rechenschaft ablegen müssen, deren Schiff nicht einmal durch die Schwerkraft eingeschränkt ist. […] Diese Skeleton Crew sollte frei sein, um ungesehene, unerhörte und unvorstellbare neue Welten zu erkunden. Zur vollständigen Kritik

Viele Fans finden Skeleton Crew richtig gut

Abschließend noch ein kurzer Blick auf die ersten Meinungen des Publikums. Auf Rotten Tomatoes bewerten momentan stolze 91 Prozent der Zuschauer die Serie positiv. Hier ein paar Auszüge aus den Reviews der Fans:

Star Wars macht endlich wieder Spaß! Die perfekte Serie für das Franchise, um nach The Acolyte wieder durchzustarten.

Obwohl die Serie für ein jüngeres Publikum gemacht ist, hat sie mich trotzdem ein paar Mal erwischt, und wenn ihr als Kind schon mal so getan habt, als würdet ihr mit euren Freunden ein Lichtschwertduell austragen, wird sie euch auch kriegen.

Etwas zu kindisch für mich, um es genießen zu können. Ab und zu schreckliches Acting und einfach zu klischeehaft und schräg.

Ja, es sieht hübsch aus, aber die Handlung ist voller Klischees und langweilig. […]

Bis jetzt wirkt die Serie wie der Beginn einer neuen Marke, die etwas mit Star Wars und vielen Kindheitserinnerungen zu tun hat.

Auch ohne aufgeregte Kinder ist in der Galaxie von Star Wars genug los. Erst kürzlich wurde eine neue Trilogie enthüllt - und im gleichen Atemzug wohl auch der Solo-Film rund um Rey Skywalker auf Eis gelegt. Außerdem wird 2025 eine der bestbewertesten Star-Wars-Serien auf Disney Plus fortgesetzt. Klingt alles spannend für euch? Dann schaut mal oben in die verlinkten Artikel rein!