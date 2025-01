Star Wars: Vor 4 Jahren ließ die Rückkehr eines legendären Charakters Fan-Herzen höher schlagen - ein neues Video sammelt die besten Reaktionen

Mit Hilfe eines Schauspielers der Mark Hamill zum Verwechseln ähnlich sieht und einer CGI- Verjüngung wirkt Luke Skywalker in The Mandalorian Staffel 2 (mehr oder weniger) wie der Alte. Bildquelle: Lucasfilm / Disney

2020 erfüllte The Mandalorian, was sich viele Fans von den Star-Wars-Sequels erhofft und gewünscht hätten: Luke Skywalker (Mark Hamill) als richtigen Jedi-Badass zu inszenieren, der sich nicht davor scheut mit dem imperialen Gesocks den Boden aufzuwischen.

Denn im großen Finale der zweiten Staffel rettete der Jedi-Meister Din Djarin und seinem Findelkind in einer scheinbar aussichtslosen Situation den Hintern. Danach sackt er Grogu ein, um ihn in der Macht auszubilden.

Damit bescherten uns die Showrunner Dave Filoni und Jon Favreau einen der besten Star-Wars-Momente, den die Disney-Ära bis heute zu bieten hat. Das brachte die Fans natürlich ordentlich zum Ausrasten und seinerzeit waren soziale Medien voll mit überschwänglichen Reaktionen.

Fan-Reaktionen auf die legendäre Szene

Jetzt - vier Jahre später - blickt ein virales Video auf diese Momente zurück und zeigt die Emotionen der Fans im Schnelldurchlauf. Geteilt wurde das Video auf der Plattform Tik Tok von dem User tonyc_official. Zum derzeitigen Zeitpunkt hat der zweiminütige Clip schon über 186.000 Likes gesammelt.

Zum Release von The Mandalorian Staffel 2 Folge 8 war Mark Hamill schon 69 Jahre alt. Mit Hilfe des Schauspielers Graham Hamilton (Love, Death & Robots, Alien Code), der ihm ähnlich sieht und einer CGI-Verjüngung des Gesichts, konnte der junge Jedi damals zurückkehren.

Während sich einige - die Star Wars nicht gesehen haben - fragen »Wer ist Luke?«, schwelgen echte Fans in den über 1.000 Kommentaren in Nostalgie. Hier sind ein paar Beispiele:

»Einer der absolut besten Momente in ganz Star Wars!!! Erstaunlich, dass wir alle die gleiche Reaktion hatten!!!!!« - User bridgaz4ever

»Ich habe Freudentränen geweint, als ich das zum ersten Mal gesehen habe.« - User ozonestdancer

»Ich würde diesen Moment gerne noch einmal erleben.« - User his_dadness

»Ich muss gestehen, dass ich auch geweint habe, als ich diese Folge gesehen habe. Ich konnte es nicht glauben. All diese Reaktionen bringen es auf den Punkt.« - User holy_shit.batman

Die Zukunft von The Mandalorian

Mit The Mandalorian & Grogu feiern Din Djarin und »Baby Yoda« am 21. Mai 2026 ihr großes Kino-Debüt.

Ob die Disney-Serie The Mandalorian noch eine vierte Staffel erhalten wird, bleibt derweil ungewiss. Anfang Oktober heizte Giancarlo Esposito, der in der Serie Moff Gideon verkörpert, die Gerüchteküche ordentlich an. Demnach soll in Zukunft für The Mandalorian Großes geplant sein. Und dabei spricht er von Marvel-Größe.

Der Erfolg des Films wird für die Entscheidung und das Universum eine große Rolle spielen, denn immerhin ist es der erste Star-Wars-Film seit Der Aufstieg Skywalkers (2019).

Mit der dritten Staffel von The Mandalorian und davor schon The Book of Boba Fett schwand zunehmend die Begeisterung der Fans. Auf Rotten Tomatoes bekommt sie von Zuschauern gerade einmal 78 Prozent, wohingegen Staffel 2 noch bei 91 Prozent landet.

The Mandalorian & Grogu bringt übrigens einen alten und ziemlich bizarren Star-Wars-Charakter zurück: Rotta the Hutt. Ihr wisst nicht, von wem wir sprechen? Kein Problem! Ihr könnt es an dem Namen schon vermuten, aber es handelt sich um Jabba The Hutts Sohn. Mehr dazu findet ihr in dem oben verlinkten Artikel.